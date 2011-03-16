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Ливия – законное правительство определяется артиллерией

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав ВЯТКИН, военный эксперт «АН» ]

Ливия – законное правительство определяется артиллерией

Уже несколько недель в Ливии идет гражданская война. Сейчас в ходе боевых действий наметились серьезные подвижки в пользу Муамара Каддафи. В последние дни правительственные войска выбили повстанцев из ряда крупных и важных населенных пунктов. В лагере мятежников – паника, как и у поддержавших их мировых политиков. Похоже, подтверждается мудрость доктора Карела Чапека: «Законное правительство то, у которого превосходство в артиллерии».

Нефтяная война

 После недельных боевых действий у крупнейшего нефтеналивного порта Ливии Рас-Лануфа его заняли верные Каддафи войска. Выбили они противника и из Марса-Брега – этот маленький городок имеет второй крупный нефтеналивной терминал в Ливии. Повстанцы также были разгромлены и бежали из ряда других населенных пунктов. Развивается наступление и на западе страны – взят городок Зуара. Теперь с запада от Триполи практически не осталось контролируемых мятежниками населенных пунктов.

На юге Каддафи и раньше контролировал все основные городки, оазисы и нефтяные вышки. Ведь именно из-за нефти и дележа доходов от ее добычи случился весь этот «сыр-бор». Кстати, обе стороны стараются не трогать не только месторождения углеводородов и оборудование, но также и АЗС, с которых заправляются обе стороны.

Дорога на Бенгази открыта

Основные силы повстанцев до 15 марта концентрировались у 100-тысячного города Адждабия – последнего рубежа перед «столицей» мятежа – городом и портом Бенгази. От Адждабии в Бенгази идет прямая автотрасса, без каких бы то ни было серьезных преград или населенных пунктов. Повстанцы делали грозные заявления, что именно в Адждабии они дадут бой и остановят танки Каддафи.

Конечно, города можно оборонять долго, превратив их в крепости. Но тогда от них останутся одни руины, как в Сталинграде или Грозном. Защищать такой населенный пункт должны хорошо обученные и подготовленные для городских боев части или формирования. А их у так называемого мятежного Национального переходного совета (НПС) просто нет. Есть малоорганизованные, живописно одетые, увешанные оружием с ног до головы толпы.

Поэтому, после быстрого взятия Адждабии 15 марта, правительственные части  окажутся в пригородах Бенгази меньше чем через сутки. Так что очень возможно, что Каддафи одержит полную военную победу, причем в достаточно краткий срок – максимум месяц, а возможно, и раньше.

Странная позиция России

Достаточно странно выглядит позиция России, которая сейчас не только блокировала поставки оружия (это мы были обязаны сделать, раз уж проголосовали за санкции СБ ООН), но и запретила въезд Каддафи и его семье в страну. Хотя он и не собирался. Кто дает г-ну Медведеву такие советы? И почему он их слушает?

Что придется делать Москве, если Каддафи останется у власти? Поссориться легко – мириться сложнее. Возможно, играющему с Европой в сложные игры российскому руководству стоит найти лучшее применение своему упорству. Иначе место России в Ливии вполне может занять Китай, гораздо более умеренно смотрящий на происходящие там события.

Секрет успеха

Многим наблюдателям, в том числе и высокопоставленным, казалось, что дни Каддафи сочтены. Что же случилось теперь и почему «фронт» повстанцев рухнул?

Случилось то, что и должно было произойти. Регулярная ливийская армия достаточно невелика, но ядро сил Каддафи составили хорошо подготовленные бригады охраны Джамахирии, батальоны коммандос и 32‑я «охранная бригада», возглавляемая его сыном Хамисом. Эта бригада больше похожа на нормальную мотострелковую дивизию и по численности, и по вооружению.

Каддафи потребовалось время, чтобы навести порядок, восстановить управляемость войск, сконцентрировать силы, подтянув подкрепления из спокойных районов. А возможно, и договориться с кем-то из командиров частей сухопутных войск и ВВС. После этого образованный ударный кулак, ядро которого составили механизированные колонны бронетехники 32-й бригады, усиленной дополнительно танками Т-72М1 и реактивной и ствольной артиллерией, покатился на повстанцев по прекрасным ливийским шоссе. Боевые действия против подобных частей в открытой пустыне без наличия сходных по составу и уровню сил – проигрышны априори. С учетом того, что этот «паровой каток Каддафи» поддерживается с воздуха точечными ракетно-бомбовыми ударами, – результат очевиден. Хотя оказать небольшое сопротивление в населенных пунктах повстанцы еще могут, но недолго.

Вооружение и выучка повстанцев

Повстанцы успешно разграбили многочисленные склады и базы хранения оружия и техники в первые дни мятежа. Но большая часть сложной техники осталась там же, на этих базах. Она либо оказалась неисправной из-за неправильного соблюдения норм и правил консервации, или же ее не смогли расконсервировать и поломали полуграмотные бедуины. Танк или БТР с хранения извлечь и ввести в строй – этому учат кадровых военных. А слабо обученные по программе «народной армии» арабы на это не способны. Некоторое количество бронетехники и артиллерии оказалось у повстанцев из перешедших к ним частей. Но опять же – этого количества недостаточно, да и без офицеров и специалистов она быстро выходит из строя в «умелых» руках.

Зато у мятежников оказалось много стрелкового оружия, гранатометов, легких и тяжелых пулеметов, автоматических зенитных пушек, легких и простых китайских 107-мм РСЗО, минометов, безот­катных орудий. Все это они разместили на джипах и пикапах, на которых их отряды быстро могут перемещаться по прекрасным местным дорогам по пустыне. Есть еще ПЗРК «Стрела-2М», но пользоваться ими почти никто не умеет, это не так-то просто, поэтому толк от подобной ПВО невелик.

Конец войне или начало новой?

 Если Каддафи задавит мятежников – война с внутренним противником закончится. Однако европейские и мировые политики, поставившие на оппозицию и даже признавшие ее (Франция), окажутся в сложном положении. С неугомонным полковником, которого уже похоронили, выходит казус – покойный подал голос из гроба и – грозит карами. Возникает соблазн «помочь процессу». Иначе останься Каддафи у власти – придется с ним договариваться и более того – покупать у него нефть. Поэтому такие страны, как Англия или Франция, педалируют вопрос о «зоне, запретной для полетов», надеясь, что без угрозы с воздуха повстанцы опрокинут Каддафи. Особо надеяться на это не стоит – как показывает опыт такой зоны в саддамовском Ираке, регулярная армия с одними вертолетами и даже без них способна разогнать мятежников.

Ни британцам, ни французам в одиночку такую операцию не потянуть. Английский флот лишился последнего легкого авианосца, авиация тоже находится в сложной финансовой ситуации и интенсивно сокращается. У французов авианосец имеется, но самолетов на нем явно мало для подобной операции. Одна надежда на США. Но и там не рвутся совать нос в Ливию.

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