Атомный Армагеддон

Пресса всего мира пристально следит за событиями на японской АЭС «Фукусима-1». События на станции развиваются по непредсказуемому сценарию.

Американская газета The New York Times пишет о том, что ядерный кризис в Японии вышел на грань катастрофы. Череда событий на «Фукусиме-1» свидетельствует об утрате властями контроля над ситуацией.

«Мы на грани. Сейчас мы сталкиваемся с самым худшим сценарием, – заявил старший специалист Института исследований реакторов Киотского университета. – Мы можем предположить, что защитная оболочка второго реактора уже нарушена. Если внутри реактора идет активный процесс разрушения, наверняка будут мощные выбросы радиации».

Газета рассказывает также о том, что последняя линия обороны на поврежденных реакторах состоит всего из 50 рабочих. Это единственные люди, оставшиеся во вторник на атомной электростанции «Фукусима-1».

Тему приостановки строительства новых АЭС анализирует немецкий журнал Der Spiegel: «Фиаско в Японии остановило атомную эйфорию во всем мире. Многие государства теперь намерены пересмотреть свою политику в области энергетики».

Исключением является Россия. Даже после аварии в Японии Кремль не отказывается от планов строительства более 20 атомных электростанций.

Правительство Швейцарии в настоящий момент приостановило все планы строительства атомных реакторов. Переоценка происходит и в Индии. Премьер-министр страны объявил о проверке всех реакторов. Во Франции растет сопротивление атомным электростанциям: «зеленые» политики требуют провести референдум. В Италии 12 июня пройдет референдум «Да или нет атому». Австрийский министр окружающей среды потребовал от Евросоюза проведения стресс-тестов на европейских атомных электростанциях. В США влиятельные сенаторы требуют ввести мораторий на строительство новых атомных электростанций.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщает, что у облученных людей возможны возникновения раковых опухолей даже через 15 лет. Самые уязвимые – дети. По словам специалиста Европейского института онкологии доктора Р. Ореккья, в Японии населению раздают йодсодержащие препараты: «Щитовидной железе требуется йод, и, чтобы исключить возможность впитывания ею радиоактивного, очень опасного йода, следует принимать йодные таблетки, чтобы уменьшить риск возникновения опухолей. Это профилактическая мера.

Если человек подвергся невысоким дозам облучения, возникает угроза заболеваний: лейкемией – в течение пяти лет, раком – через 10–15 лет. Дети и эмбрионы относятся к группе самого высокого риска, поскольку радиация может привести к мутациям в ДНК. Клетки детского организма быстро обновляются, и опухоль может расти очень быстро».