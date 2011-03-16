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Война в Израиле может начаться в любую минуту

№ 10(251) от 17.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Война в Израиле может начаться в любую минуту

За валом информации, поступающей из Японии, в тени остаются многие события в мире. А между тем ситуация на Ближнем Востоке балансирует на грани новой войны. Началось все с очередного теракта в Израиле. В ночь на 12 марта там была убита еврейская семья из пяти человек, в том числе трое детей (два мальчика 11 и 3 лет и месячная девочка). Убийцам удалось скрыться.

Подозрения израильской полиции сразу пали на палестинцев, которые проникли в дом и зарезали спящих людей. Чуть позже ответственность за случившееся взяла на себя палестинская группировка «Бригады мучеников Аль-Аксы». По словам ее представителя, теракт был совершен в ответ на враждебную политику Израиля по отношению к палестинскому народу.

В последнее время в Израиле не было серьезных терактов. Но, по мнению аналитиков, за внешним спокойствием скрывается огромное напряжение – достаточно поднести спичку, и вспыхнет огонь. Это подтверждают и офицеры израильской армии, несущие службу на западном берегу реки Иордан. По их словам, точка кипения там близка. В таких условиях один или два убийцы, вооруженные ножом, могут совершить теракт, который будет иметь стратегическое значение.

Ближний Восток всегда жил по завету «око за око, кровь за кровь». Так что ждать ответной реакции израильтян, по мнению экспертов, осталось недолго. В стране уже раздаются призывы провести в качестве возмездия операцию «Литой свинец – 2». «Литой свинец» – кодовое название израильской военной операции в секторе Газа в 2008 году. Тогда с израильской стороны погибли 13 человек, а с палестинской (по разным данным) – более тысячи. Как пишет хорошо информированная пресса Израиля, военная операция может начаться в любую минуту. Остается открытым только один вопрос – насколько полномасштабными будут боевые действия.

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