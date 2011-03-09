В Болгарии оскверняют наши памятники

3 марта Болгария традиционно празднует День освобождения от османского ига. В этом году торжества были омрачены. Болгарское национальное телевидение сообщило о позорной странице в истории страны – могилы русских солдат под Шипкой осквернены и разграблены.

Для Болгарии могилы наших солдат – обычное явление. Они появились там в результате Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В те годы Россия поддержала братский славянский народ и вступила в войну с Османской империей за освобождение болгар. Главным символом тех событий стали бои на Шипкинском перевале в Балканских горах. Бои за Шипку продолжались 5 месяцев. В них погибли тысячи русских солдат, которые были похоронены в братских могилах.

К счастью, не все могилы осквернены, болгары до сих пор стараются охранять некоторые из них. Тем не менее после распада СССР и вступления Болгарии в ЕС и НАТО им уделяется все меньше внимания. Более того, в январе этого года много шума наделала история с осквернением памятника Советской Армии в Софии. Перед монументом вандалы написали огромными буквами слово «Позор», причем по-русски. Как говорится, адресат понятен. Но на этом история не закончилась. Памятник стоит в сквере в центре Софии – некий «инициативный комитет» настаивает на его демонтаже и переносе на окраину.

Многие болгары возмущены подобной инициативой и считают, что это только пробный камень. Если подобное получится в Софии, то власти могут взяться и за знаменитый памятник Алеше в Пловдиве. Такое поведение легко объяснимо – нынешнее болгарское правительство ориентируется на Вашингтон и всячески пытается угодить своим новым начальникам.