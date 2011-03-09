«Жасминовая» революция в Европе?

Волна арабских революций достигла Европы. На прошлой неделе к регулярно бунтующей Греции присоединилась и внешне благополучная Хорватия. Как считают эксперты, в ближайшее время подобные беспорядки возможны и в других европейских государствах – Черногории, Латвии, Исландии, Ирландии, Румынии, Испании и на Кипре.

Ничего удивительного в этом нет. Из-за мирового экономического кризиса высокий уровень жизни в этих странах снижается уже два года подряд. Прогноз на 2011 г. тоже не радует. Все это сказывается на положении простых людей, вкусивших за последние десятилетия «сладкой жизни». По мнению аналитиков, такая ситуация благоприятна для начала разного рода народных волнений. В первую очередь бунтовать начинают не бедные, а люди, которые привыкли к хорошему и внезапно оказались у разбитого корыта.

Так что Хорватия только со стороны выглядит успешной и стабильной. Волнения в стране начались с демонстрации ветеранов войны с Сербией. На следующий день все продолжили футбольные фанаты. Закрепили «успех революции» обычные граждане, недовольные экономическим положением в стране. В Загребе прошли масштабные антиправительственные демонстрации с участием тысяч людей. Основные требования митингующих – отставка премьер-министра и борьба против коррумпированного правительства. Страсти накалились до того, что демонстранты сожгли флаг Евросоюза.