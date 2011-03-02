Китайская революция назначена на 6 марта

В последние дни китайские власти серьезно усилили меры безопасности в крупных городах страны. Причина – возможные массовые антиправительственные демонстрации. Около недели назад на китайских сайтах появились сообщения, призывающие к «Жасминовым» митингам (аналогия с «Жасминовой» революцией в Тунисе).

Китайское руководство отреагировало мгновенно и несколько нервно. В стране были заблокированы некоторые контролируемые американцами интернет-ресурсы. В их числе горячо любимый Дм. Медведевым Twitter. Одновременно с этим премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао пообщался с пользователями Интернета. Как сообщает орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао», в ходе беседы он пообещал обеспечить население комфортной жизнью.

Особое внимание товарищ Вэнь уделил теме роста цен. Он заявил, что благодаря мерам, принятым правительством, в стране снижена инфляция. Также премьер пообещал разобраться с ценами на недвижимость, которая резко подорожала. По мнению аналитиков, упор на эти темы в беседе был сделан неслучайно. Именно из-за этих проблем и начались массовые волнения в Китае – ситуация с правами человека и демократией вторична, несмотря на мнение западной прессы по этому вопросу.

Тем не менее, как сообщают газеты стран Юго-Восточной Азии, организаторы интернет-кампании против правительства готовятся провести новые митинги 6 марта. Анонимные активисты заявляют, что их ничто не остановит: «Наше движение уже распространилось на более чем 100 городов. Это во многом превосходит первоначальные ожидания на проведение митингов в 27 городах». Организаторы призывают выйти на улицу представителей всех социальных групп: интеллигенцию, безработных, выпускников вузов, отставных солдат, уволенных рабочих, жертв принудительного выселения с земли и из домов, христиан, представителей нетрадиционных религий, всех людей, страдающих от правительственной несправедливости.

Как бывало ранее, при подготовке цветных революций в игру сразу вступили американцы. Посольство США в Пекине уже призвало Китай «уважать основные свободы, в том числе свободу собраний и выражения мнений».