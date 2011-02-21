Вместо России самолеты будет строить Китай

Пока российское правительство забивает гвоздь за гвоздем в гроб нашей авиационной промышленности, со своими самолетами на мировой рынок выходит Китай. По сообщениям из Поднебесной, китайский самолет «С919» скоро будет готов к реальным полетам и испытаниям.

По прогнозам специалистов, первый полет «С919» должен совершить в 2014 году. А в 2016 г. он получит лицензию и все необходимые документы. Как сообщает пекинская пресса, на прошлой неделе заявка на получение лицензии официально принята соответствующим органом. Это позволило заметно ускорить работы по «С919».

Уже известно, что «С919» будет рассчитан на перевозку 150 пассажиров. Этот вариант пользуется самым большим спросом в мире среди реактивных пассажирских самолетов. Схожие воздушные суда имеет «Боинг» (В737) и «Аэробус» (А320). Они будут основными конкурентами нового «китайца». И поскольку уже прочно завоевали основной рынок, конкурировать с ними нелегко. Но, по утверждениям разработчиков, реактивный лайнер будет использовать двигатели нового поколения, превосходящие по характеристикам двигатели «Боинга». Российские самолеты китайцы вообще не видят в качестве соперников.

Между тем в ноябре прошлого года на авиасалоне в Китае уже были получены заказы на сто «С919». Правда, пока их сделали только китайские авиакомпании. Но, по мнению экспертов, скоро заказы на этот самолет будут поступать из многих стран мира, даже из Европы. Китайцы понимают: это потребует титанических усилий. Но они готовы их преодолеть и достойно конкурировать со своей продукцией.

Неоценимую помощь в этом ей оказывает Министерство торговли России, которое возглавляет г-н Христенко.