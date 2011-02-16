Таиланд против Китая, Индии и России

В последние дни резко обострилась ситуация на границе Таиланда и Камбоджи. С новой силой вспыхнул давний пограничный конфликт между этими странами, яблоком раздора в котором является древний храмовый комплекс Преах Вихеар. В этом противостоянии Бангкок надеется на помощь Вашингтона и обвиняет Китай, Индию и Россию в неофициальной поддержке Камбоджи.

По некоторым сообщениям, конфликт вспыхнул после того, как тайские власти обвинили Камбоджу в неправомерной установке своего флага на одной из башен храма. В Пномпене (столица Камбоджи) заявляют, что первой начала артиллерийский обстрел армия Королевства Таиланд. У Бангкока в свою очередь тоже есть серьезные аргументы: «Армия Камбоджи использует храм в качестве опорного пункта и размещает в нем тяжелое вооружение. Это позволяет камбоджийцам наносить удары по располагающимся на более низкой позиции таиландским военным».

Как утверждает очень информированная китайская пресса, в ходе непродолжительных боев, длившихся с перерывами несколько дней, камбоджийцам удалось отбросить и разбить таиландские части, участвовавшие в конфликте. По сообщениям агентства Синьхуа, в результате боевых действий погибли 32 таиландских военнослужащих и три гражданина Камбоджи. Официальный Бангкок подтверждает гибель четырех своих граждан. В ходе боев кхмерам (основная нация Камбоджи) удалось взять в плен пять солдат противника. Все они уже возвращены в королевство.

Ситуация может оказаться значительно серьезнее, чем кажется со стороны. По сообщениям органа ЦК КПК газеты «Жэньминь жибао» со ссылкой на резиденцию премьер-министра Камбоджи, таиландские войска в ходе перестрелки применили 130 мм химические снаряды и разрушили часть достопримечательностей в храме Преах Вихеар. После столкновений кхмеры продолжили рыть окопы, а Таиланд направил более 20 танков в поддержку своей Второй армии, расквартированной в спорном приграничном районе. Многие местные жители боятся новых столкновений.

Еще более обострили ситуацию странные заявления МИД Таиланда. Министр иностранных дел этой страны К. Пиром обвинил Китай, Индию и Россию в косвенном участии во вражде между королевством и кхмерами. По его словам, агрессия камбоджийских властей подпитывается за счет скрытой поддержки этих стран. В противостоянии Бангкок рассчитывает только на помощь американцев. Становится понятным весь геополитический расклад сил в Юго-Восточной Азии. В такой серьезной игре власти Таиланда в вопросе выдачи В. Бута американцам заведомо находились на стороне Вашингтона. Они тянули время только для создания видимости правосудия.

Как бы в подтверждение серьезности союзнических отношений между США и Таиландом 14 февраля в королевстве начались совместные учения стран. Но и тут не обошлось без неудач. Во время учений к северу от Бангкока разбились два истребителя F-16 местных военно-воздушных сил. По некоторым сообщениям, в Таиланде началась частичная мобилизация бывших военных.

«АН» внимательно следят за развитием событий. В ближайшее время на границу Таиланда и Камбоджи отправится наш корреспондент.