Януковичу предстоит трудный выбор

Очередной ляп украинского президента во время публичного выступления поставил в тупик соратников главы государства. На расширенном заседании Комитета по экономическим реформам Янукович сравнил своих предшественников со «шлепперами».

Об этом президент заявил, говоря о необходимости реалистичного планирования проектов развития региона. «Когда мы планируем что-то или говорим, главное – чтоб мы шлепперами не стали, как кое-кто из наших предшественников», – сообщил президент. Далее он спросил присутствовавших, согласны ли они с ним? Все были очень даже согласны.

Однако прессе слово оказалось незнакомо. Заседание еще продолжалась, а в редакциях газет филологи уже копались в словарях. Результат быстро стер улыбки с лиц президентской свиты. По данным словаря воровского жаргона, у слова «шлеппер» есть четкое толкование – в уголовной среде оно означает «вагонный вор». Глава европейского государства, легко и уверенно «ботающий по фене», применил не самый удачный рекламный ход.

На выручку президенту пришел его давний критик, народный депутат Г. Москаль. Он объяснил, что слово «шлеппер» известно не только в криминальной среде, но и очень распространено среди еврейского общества. «Шлеппер – это еврей, который не следует традициям. Евреев здесь воспринимают как трудолюбивых, хороших врачей. А шлеппер – исключение. По-русски – это разгильдяй», – рассказал Москаль.

Услуга оказалась медвежьей. Если с криминальным прошлым президента все как-то уже смирились (в юности В. Янукович был дважды судим), то слишком хорошее знание еврейских слов стало настоящим сюрпризом. Проблему антисемитизма на Украине тщательно скрывают, опасаясь реакции мирового сообщества, но в западных регионах она стоит достаточно остро. Антисемитов хватает на востоке и в центре. Поэтому советникам президента придется сделать непростой выбор. То ли глава государства сохранил уголовный лексикон, то ли у него еврейские корни.