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Смоленск – туристическая Мекка Польши

№ 6(247) от 17.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Смоленск – туристическая Мекка Польши

По сообщениям польской прессы, в последнее время турфирмы этой страны предлагают своим клиентам новый туристический маршрут – аэродром «Северный» под Смоленском. Недалеко от него в марте прошлого года разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Л. Качиньским на борту.

Подобные трехдневные автобусные экскурсии пользуются большим спросом. К тому же турфирмам надо чем-то компенсировать потерю популярного Египта. Чем ближе годовщина трагедии – 10 апреля, тем сильнее поток польских туристов в Смоленск. Первоначально бизнесмены предлагали своим соотечественникам только посещение Катыни, где в 1940 г. были расстреляны тысячи пленных польских офицеров. Этот маршрут был достаточно популярен, но, после того как в него было добавлено посещение места катастрофы президентского самолета, дела пошли еще лучше.

По мнению польских психологов, люди с древних времен чувствовали потребность своего участия в важных событиях. Когда-то они собирались на площадях вокруг эшафотов, сейчас они покупают тур в Смоленск. Необходимо отметить, что для создания такого эффекта свои усилия приложили и польские власти. По их настоянию была обнародована аудиозапись переговоров пилотов Ту-154 с диспетчерами. Услышанное мало кого оставит равнодушным – запись обрывается жуткими криками гибнущих летчиков.

Новое туристическое направление не нравится родственникам жертв авиакатастрофы. Их особенно раздражает групповое фотографирование поляков с зажженными свечами на фоне места трагедии.

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