Саакашвили завел Грузию в гей-клубы

Странные новости просачиваются сквозь информационный железный занавес из Тбилиси. Там запрещают песни на русском языке, Минобороны республики ищет возможности закупить новейшие израильские танки «Меркава» и призывает дать отпор русской агрессии, а лидер государства Михаил Саакашвили во время визита в США прикупил сразу несколько десятков галстуков.

Возможна ли новая война в Закавказье, о чем все-таки поют в грузинских ресторанах, и почему в Тбилиси появилась мода на бритые мужские ноги? На острые вопросы «АН» ответил один из самых последовательных противников правящего режима экс-министр безопасности Грузии, лидер общественного движения «Грузия за рубежом» Игорь Гиоргадзе.

На каком «танке» он вернется в Тбилиси?

– После поражения в августовской войне 2008 года Грузия вновь вооружается. Возможны ли новые столкновения между нашими странами?

– Сейчас все идет к новому кровопролитию. Со стороны Саакашвили возможны попытки реванша.

– В Южной Осетии или Абхазии?

– На Абхазию сил не хватит. Значит – в Южной Осетии. Например, в Лениногорском районе республики российских военных почти нет. То есть туда можно войти на некоторое время, пока развернется российская военная машина. Потом запланировано отступить, но по всем грузинским телеканалам будут говорить, что территории возвращены Грузии спасителем Президентом Грузии Саакашвили. Это вопрос политической наглости, а не военной стратегии. И готовности России на ответ.

– Военные базы на территории Грузии по приказу высшего политического руководства России были досрочно оттуда выведены в начале 2000-х годов. Произошла бы «пятидневная война» в Южной Осетии, если бы они оставались?

– Это исключено. Российские военные базы всегда были для Тбилиси сдерживающим фактором. Кто торопил с выводом? Определенная прослойка российского политического и военного бомонда. И та часть грузинского политического спектра, которая всегда агрессивно смотрит в сторону Абхазии и Южной Осетии, мечтая взять реванш. Они не понимают, что солдатским сапогом нельзя втащить за волосы в Грузию тех, кто уже почувствовал свободу. Нужны другое решение, другие шаги – информационные, культурные, мирные.

– Но если, не дай бог, вновь будет война, вы сможете вернуться на родину с помощью Российской армии? Ведь теперь уже наши танки вряд ли остановятся в пригородах Тбилиси, они пойдут дальше.

– Когда в Гори в 2008 году вошли ваши танки, народ спрашивал: «Где Гиоргадзе? В каком танке?». Я при всем желании вернуться домой не приеду на чужом танке. Даже из пиар-соображений это невозможно. Ведь если бы захотел, то за 15 лет политэмиграции я бы сконструировал такую программу, чтобы въехать туда на танке. Но предупреждаю нынешнюю власть – если перманентные войны со своим народом, с Россией официальный Тбилиси будет готов продолжать, то мы найдем способы остудить горячие головы.

Кукол дергают за нитки

– Нынешняя оппозиция Грузии (Нино Бурджанадзе, Ираклий Аласания, Зураб Ногаидели и ряд других персон) – это серьезная сила?

– У меня с ними нет никаких контактов. Ни человеческих, ни политических. С другими лидерами я встречался, общался.

Наш с ними раздел проходит по линии: вступление или невступление в НАТО. И отношение к своим независимости и государственности. Моя партия «Справедливость» и движение «Анти-Сорос» с 2003 года призывали не быть папуасами, перестать получать зарплату и ценные указания от американского Конгресса или посольства США. Сорос ведь не скрывал, что 60 миллионов долларов вложил в оппозицию Шеварднадзе, в «розовых» революционеров. А потом два года содержал правительство Грузии из своего кармана. А власть говорит о независимой политике.

Независимой от кого? От Москвы, но полностью зависимой от Вашингтона.

Было бы хорошо, если бы трезвые лидеры оппозиции сумели бы объединиться и консолидировать население Грузии. Тогда не понадобится египетского или тунисского сценария для решения проблемы. Необходимо мирным, демократическим путем прийти к смене власти.

– А такие сценарии, как в Египте или Тунисе, возможны в Грузии?

– К сожалению, да.

– Некоторые политологи считают, что событиями в Северной Африке управляют американцы. Стоит «вашингтонский обком» и за некоторыми представителями грузинской оппозиции. Так зачем менять шило на мыло?

– Представители т. н. конструктивной (парламентской) да и большая часть внепарламентской оппозиции – это карты из американской колоды. Но мы будем приветствовать даже такую замену. Любой политик из американской колоды, который придет сегодня к власти, будет вынужден провести реформы, которые освободят грузинское общество от нынешнего нацистского национализма. Будет вынужден выпустить политзаключенных из тюрьмы и разговаривать на языке дружбы с Россией. И отказаться от возведенного в фетиш лозунга: Грузия в НАТО. Американцы сами скажут, что обглоданную, с межнациональными конфликтами и миллиардными долгами страну принять в альянс невозможно.

Треть грузин – за рубежом

– О вас несколько лет было очень мало слышно, почему именно сейчас вы решили вернуться в большую политику?

– Сегодня из 4,5 миллиона грузин полтора миллиона проживают за рубежом. В России примерно миллион двести тысяч человек. Движение поэтому и называется – «Грузия за рубежом». Эмигранты содержат все грузинское население.

Наша задача – аккумулировать политический, экономический потенциалы пассионарной части выходцев из Грузии. И с их помощью создать обстановку, при которой слово диаспоры за пределами родины аукнется в самой Грузии, заставит прислушаться к нашему мнению.

Это 900 тысяч голосов из 2800 тысяч избирателей. Огромная сила. Сейчас она полностью в кармане у властей. Потому что они здесь, в России, а бюллетени за них бросают там.

В Москве сейчас нет ни одного участка для голосования. Еще несколько лет назад участки были, пусть и подконтрольные Тбилиси. Но сейчас даже этого нет. Мы ставим фундаментальный вопрос – позвольте нам выбирать самим.

– В чем смысл еще одного оппозиционного движения? Их достаточно много и в Грузии, и в России.

– Наша большая грузинская национальная трагедия – неумение объединяться. В грузинской армии команда «на первый-второй рассчитайся» отсутствует. Каждый хочет быть первым. В политике то же самое.

Я пытался посадить всех лидеров грузинских общественных объединений за один стол. Но не смогли всех собрать. Некоторые наши общественные деятели за рубежом не понимают обстановки, которая есть внутри диаспоры в России и внутри самой страны. По большей части они пришли из бизнеса, и у них подход менеджерский. Из всего извлекать прибыль.

Больше половины наших соотечественников, живущих в России, до сих пор убеждены, что Саакашвили победил Россию в войне. Их надо убеждать. Это главная задача Региональноого общественного движения "Грузия за рубежом".

Как победить ненависть?

– Высылка грузин из России с помощью транспортных самолетов, отъем бизнеса, постоянная проверка документов, преследование детей в школах. Ведь такие методы наверняка повлияли на восприятие диаспоры?

– Ваше право осуждать свое правительство и его действия. Это право граждан России. Я, как гражданин Грузии, не имею права так говорить и давать советы. Действительно, те, кого так по-скотски из Москвы вывозили, злились на русское руководство, не на свое. Но уверен, что такой команды не было, это чистый эксцесс исполнителя. А может быть, и провокация, ведь некоторые наши соотечественники из Москвы финансировали и финансируют Саакашвили.

К сожалению, информационная политика грузинского руководства по очернению России приносит результаты. Европейского уровня грузинский интеллигент заявил: «Если раньше мы испытывали к ней презрение, сейчас возникла ненависть. Это очень серьезно. Двести лет терпения и презрения кончились!» (Это сказал Отар Иоселиани, проживающий во Франции, в интервью украинским СМИ осенью 2008 года. – Ред.).

Да, у меня сердце кровью обливалось, когда танки тех самых командиров, с кем я в Афганистане воевал, входили на территорию моей Грузии. Там в это время отец, мама, друзья, родственники были.

Но я должен был на российское руководство набрасываться? Нет. Только на виновников – власть Грузии. Если ты видишь, что обострение ведет к войне, в которой пострадает твой народ, то либо будь дипломатом, чтобы предотвратить бойню, либо уйди с политической арены. Мы двадцать лет дразним Россию – русские оккупанты, долой Россию и прочее. Как тогда разговаривать с абхазами и осетинами, которые только в русских видят защиту?

– Что может сейчас сделать именно Россия для простых и не очень простых грузин, чтобы сгладить негативное впечатление от своих действий?

– Для нас важно создать систему взаимодействия диаспоры и российского руководства, которая позволит смикшировать те негативные последствия, возникшие после августовской войны. Я думаю, что можно создать такие механизмы, чтобы общественные организации стали коммуникаторами между российской властью и диаспорами.

– А если в ответ на враждебные действия Саакашвили протянуть руку дружбы грузинам, проживающим в России? Например, дав им российское гражданство…

– Может быть, создать ускоренный порядок его получения? Нельзя перед российским руководством поставить вопрос ребром: дайте всем гражданство. Но, может быть, ввести какие-то промежуточные механизмы до получения гражданства. Тогда человек здесь находился бы легально и спокойно. Но после проверки.

Позор на проспекте Шота Руставели

– Действительно ли полиция в Грузии стала честной и перестала брать взятки?

– На улицах действительно не берут. Берут на самом верху и в таком объеме, что улице не снилось. Сейчас уже бизнесмены любого уровня завыли от таких поборов. Грузия – почти банкрот. В этом году нужно выплачивать проценты по сумасшедшим долгам. На социалку не будет ни копейки. Но выход найдут – еще одну войну. И тогда все спишется.

– В Грузии сейчас владельцы ресторанов должны платить штраф в 500 лари за исполнение песни на русском языке…

– Идет фашизация общества. Это унизительно, мерзко, когда запрещают петь на русском языке. Это деградация нации. А началось все с постройки гей-баров в центре Тбилиси. Вы порадуетесь тому, как гордые грузины бреют ноги и красят помадой губы и стоят на панели! И этого мало – сейчас ни один фильм на русском не показывают, только субтитры. Теперь до песен добрались.