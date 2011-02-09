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Спасет ли новый русский урожай мир от хаоса?

№ 5(246) от 10.02.2011 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]

Спасет ли новый русский урожай мир от хаоса?

В результате резкого роста цен на продовольствие во всем мире  вопрос о новом урожае пшеницы в нашей стране из экономической плоскости перешел в политическую. Из-за подорожания  продуктов питания уже сменилась власть в Тунисе. В скором времени  подобная судьба может ожидать Египет и другие арабские страны – все они являлись основными потребителями российского экспортного зерна.

По мнению аналитиков, Россия сможет восстановить экспорт пшеницы, если соберет не менее 85 млн. тонн зерна. В прошлом году из-за сильнейшей засухи в нашей стране было намолочено всего около 61 млн. тонн. Как отмечают эксперты, урожай нового, 2011 г., тоже находится под угрозой. Все дело в том, что в прошлом году озимых было засеяно на 16% меньше, чем годом ранее. Ситуацию планируется исправить увеличением на 6% посевов яровых. Однако этому может помешать существующий в стране значительный дефицит семян яровых культур.

Ситуацию усугубляет аномальный рост цен на топливо, которому способствуют как непродуманные действия нашего правительства, так и мировой спекулятивный рост цен на нефть. На разгон нефтяных цен также влияет нестабильное положение египетской власти. Многие наблюдатели опасаются исламского переворота и неконтролируемого хаоса в Каире, что может привести к перекрытию для нефтяных танкеров Суэцкого канала. В связи с этим они прогнозируют рост цен на углеводородное сырье до 200 долл. за баррель. Получается своеобразный замкнутый круг – неурожай вызывает беспорядки в мире, а те в свою очередь поднимают цену на нефть, от которой во многом зависит количество собранного зерна.

Мировую продовольственную ситуацию усугубляет засуха в Китае. По прогнозу специалистов министерства сельского хозяйства Поднебесной, в этом году страна может потерять 80% урожая озимой пшеницы. Пока в Пекине заявляют, что собственных запасов пшеницы достаточно – они превышают годовой объем потребления – и голода не будет. Но о точном объеме запасов китайцы молчат, что вызывает подозрения.

За сложившейся ситуацией внимательно наблюдают американские аналитики. В США считают, что из-за беспорядков в Египте и неурожая в Китае в ближайшие недели цены на зерно взлетят до небес. А если китайцам для потребления не хватит собственной пшеницы и Пекин выйдет на мировой рынок в качестве импортера, то обстановка накалится до предела. В довершение всего в последние дни появились сообщения о том, что с проблемами столкнулась и Австралия – там падает производство зерна. 

Так что всему миру нужно держать кулаки за то, чтобы весна в России была теплой и без заморозков – благоприятной для нового урожая. А также надеяться на благоразумную политику нашего правительства при создании условий для понижения цен на солярку и бензин.

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