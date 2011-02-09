//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Пустые хлопоты Украины

№ 5(246) от 10.02.2011 [«Аргументы Недели », Кирилл САЗОНОВ ]

Пустые хлопоты Украины

Украине приходится смириться с тем, что российский экономический вектор для нее единственный. Во всяком случае – доминирующий. Просто потому, что она неинтересна европейскому бизнесу в качестве партнера. Разрекламированный визит президента В. Януковича в Польшу стал тому яркой иллюстрацией.

Виктор Янукович и президент Польши Б. Комаровский подписали Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2011–2012 годы, сообщает бизнес портал. В присутствии президентов также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, Польским агентством информации и иностранных инвестиций и Польско-украинской хозяйственной палатой.

В сухом остатке – никаких конкретных вещей и две лошадки гуцульской породы, которых польский коллега подарил Януковичу. Бизнесмены в таких случаях говорят: «Поездка не окупила даже стоимости билетов».

Украинская пресса пыталась придать значение «подписанию дорожной карты», но польские СМИ от подобных фантазий воздержались. Президент Комаровский мягко пенял гостю на сворачивание демократии в Украине, а Янукович доказывал, что обвинения ложные.

По сути, на этом все и закончилось. Визит В. Януковича был ярким, красивым, но совершенно бесполезным. Украинские политологи считают, что практически все результаты внешней политики Украины на западном направлении ограничиваются заявлениями и декларациями. После года активной работы на внешнеполитическом фронте украинское руководство вынуждено признать, что в Европу и США можно ездить только за цветами и словами. Деньги и реальные экономические проекты с Украиной готовы обсуждать только в Москве.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//В мире

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт Михаил Ходаренок во вторник, 20 августа, прокомментировал испытание Соединенными Штатами Америки крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Народная милиция ДНР выступила со срочным заявлением о массированном ударе Вооруженных сил Украины по Донецку и его пригородам. Данная информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Рига выбрала нового мэра

Рига выбрала нового мэра

Закончились выборы нового мэра Риги. Им стал Олег Буров. Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали Олега Бурова из фракции «Честь служить Риге». Свои голоса за данного кандидата отдали 35 депутатов.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Здоровье

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Медицинские специалисты из Великобритании рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Об этом идет речь в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Экономика

Автопром как буревестник революции

Автопром как буревестник революции

В августе один из членов комитета Госдумы по промышленности разродился идеей ввести для старых автомобилей предельный срок эксплуатации. Разумеется, в нашей стране, где треть рассекающего по дорогам автопарка старше 15 лет, а годовые продажи подержанных автомобилей впятеро больше новых, затея вызвала крупный скандал.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Апина показала красивую фигуру в платье с декольте в честь юбилея

Апина показала красивую фигуру в платье с декольте в честь юбилея

Известная российская певица Алена Апина поделилась с поклонниками откровенной фотографией, под которой напомнила, что через несколько дней ей исполняется 55 лет. Знаменитость отметила, что возраст всего лишь цифры, "мишура".

//Общество

Авиаторы без пламенных моторов

Авиаторы без пламенных моторов

Отшумел-отпоздравлялся День Воздушного флота России, или, как он чаще звучит, День авиации. Прошлая неделя стала авиационной во всех смыслах. Герои-пилоты «без потерь» посадили в кукурузном поле магистральный авиалайнер «Эрбас-А321» с 226 пассажирами и 7 членами экипажа. Настоящий подарок к Дню авиации

//Новости СМИ2

//Общество

Зачем на МКС робот Федя?

Зачем на МКС робот Федя?

Зачем вместо сверхтяжёлой ракеты, которая нужна для обороны страны, в «Роскосмосе» сделали загадочного робота Федю? Зачем на МКС робот-убийца? Почему вода затопила космодром Восточный и кто стоит за ликвидацией лучшего космического проекта – настоящего робота-трансформера «Морской старт»?

//Политика

На Западе вспомнили о ядерной зиме

На Западе вспомнили о ядерной зиме

Во время холодной войны и особенно в последние годы существования СССР в нашей стране была популярна теория ядерной зимы. Так называется гипотетическое глобальное изменение климата Земли в результате широкомасштабной ядерной войны. На эту тему был даже снят очень мрачный фильм «Письма мёртвого человека».

//Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN за звук

ФАС оштрафовала телеканал CNN за звук

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ФАС.

//Политика

«Глобальная Британия» против женщин и детей русских олигархов

«Глобальная Британия» против женщин и детей русских олигархов

После прихода к власти в Великобритании Бориса Джонсона Вашингтон и Лондон начали активную подготовку к заключению договора о свободной торговле. Такая концепция сближения США и Англии уже получила название «Глобальная Британия».

//Политика

Эксперты подтвердили подлинность голоса иркутской чиновницы, назвавшей жертв паводка "быдлом"

Эксперты подтвердили подлинность голоса иркутской чиновницы, назвавшей жертв паводка "быдлом"

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко Ирина Алашкевич назвала людей, пострадавший от паводка в Иркутской области "быдлом" и "бичами". Сама чиновница изначально не стала признавать свой голос, а попросила дождаться экспертизы.

//Общество

Ещё раз о Курильских островах

Ещё раз о Курильских островах

Знаете такой анекдот – Мойша жалуется: «Сарочка, в последнее время меня Гондурас беспокоит!» А Сара ему отвечает: «Если беспокоит, то почеши!» Еврейский юмор вполне уместен после недавнего высказывания министра иностранных дел С.В. Лаврова по поводу южно-курильских островов.

//Новости партнеров

//Общество

Что нашли археологи в Крыму за последние годы

Что нашли археологи в Крыму за последние годы

Последние несколько лет на Крымском полуострове активно ведутся археологические раскопки. Ученые получили возможность изучить землю с богатой историей в том числе благодаря возведению моста через Керченский пролив и трассы «Таврида».

//Общество

Своими эмоциями в сети делятся пассажиры аварийно севшего в кукурузу лайнера

Своими эмоциями в сети делятся пассажиры аварийно севшего в кукурузу лайнера

Всю страну потрясла история с самолетом, вылетевшим из Москвы в Крым, который экстренно сел в кукурузное поле. И потрясла не трагичностью, как это зачастую бывает, когда речь идет об авиапроисшествиях, а счастливым стечением обстоятельств и героизмом экипажа.

//Армия

Военный эксперт оценил испытание нового беспилотника "Альтиус-У"

Военный эксперт оценил испытание нового беспилотника "Альтиус-У"

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин оценил характеристики нового беспилотника "Альтиус-У". По его словам, хорошо, что именно наши военные испытывают подобные аппараты.

//Политика

Порошенко предрекли тюрьму или эмиграцию

Порошенко предрекли тюрьму или эмиграцию

Экс-главу Украины Петра Порошенко ждет или длительный тюремный срок, или эмиграция. Об этом рассказал председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, передает агентство ТАСС.

//Происшествия

В Тульской области водитель наехал на паралимпийцев

В Тульской области водитель наехал на паралимпийцев

В Тульской области полицейские задержали водителя, который в понедельник вечером сбил трёх членов паралимпийской сборной России. Отмечается, что после ДТП мужчина скрылся с мета происшествия.

//Происшествия

Два россиянина могли погибнуть в ЧП с вертолётом в Греции

Два россиянина могли погибнуть в ЧП с вертолётом в Греции

Во вторник, 20 августа, в море между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галатас на полуострове Пелопоннес рухнул частный вертолёт. Отмечается, что на борту воздушного судна могут находиться двое россиян.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

Волочкова рекомендует звездам шоу-бизнеса "привести в порядок телеса"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры