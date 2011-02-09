Пустые хлопоты Украины

Украине приходится смириться с тем, что российский экономический вектор для нее единственный. Во всяком случае – доминирующий. Просто потому, что она неинтересна европейскому бизнесу в качестве партнера. Разрекламированный визит президента В. Януковича в Польшу стал тому яркой иллюстрацией.

Виктор Янукович и президент Польши Б. Комаровский подписали Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2011–2012 годы, сообщает бизнес портал. В присутствии президентов также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, Польским агентством информации и иностранных инвестиций и Польско-украинской хозяйственной палатой.

В сухом остатке – никаких конкретных вещей и две лошадки гуцульской породы, которых польский коллега подарил Януковичу. Бизнесмены в таких случаях говорят: «Поездка не окупила даже стоимости билетов».

Украинская пресса пыталась придать значение «подписанию дорожной карты», но польские СМИ от подобных фантазий воздержались. Президент Комаровский мягко пенял гостю на сворачивание демократии в Украине, а Янукович доказывал, что обвинения ложные.

По сути, на этом все и закончилось. Визит В. Януковича был ярким, красивым, но совершенно бесполезным. Украинские политологи считают, что практически все результаты внешней политики Украины на западном направлении ограничиваются заявлениями и декларациями. После года активной работы на внешнеполитическом фронте украинское руководство вынуждено признать, что в Европу и США можно ездить только за цветами и словами. Деньги и реальные экономические проекты с Украиной готовы обсуждать только в Москве.