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Американские сенаторы оказывают Грузии медвежью услугу

№ 5(246) от 10.02.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Американские сенаторы оказывают Грузии медвежью услугу

Четыре американских сенатора-республиканца попросили президента Б. Обаму рассмотреть возможность размещения в Грузии радара ПРО США, направленного на Иран. Географически Грузия является идеальным местом для подобной РЛС. Выгодное стратегическое положение занимает и Турция. Но Тбилиси в отличие от строптивой Анкары полностью выполняет все указания Вашингтона.

«Мирная инициатива» республиканцев не вызвала в Грузии всеобщего ликования. Грузинский МИД высказался нейтрально, сообщив, что «не имеет конкретной позиции». Бывший министр обороны Грузии Давид Тевзадзе назвал эту идею и вовсе «нецелесообразной». По его мнению, в случае какого-либо международного конфликта, например с Ираном, Грузия окажется на передовой военного противостояния против ее воли. И попадет под ракетный удар.

Кроме того, американские радар и контингент, размещенные для его использования и охраны, не станут защитой для Тбилиси в случае военного конфликта с Россией. В лучшем случае военные США попрячутся по казармам, а может быть, и вовсе покинут страну. Как считают грузинские военные эксперты, российские самолеты будут наносить бомбовые удары по всей территории страны, не трогая саму станцию. К тому же она наверняка окажется под прицелом различных ракет с российской и тем более с иранской территории.

Подобный рациональный подход к оценке своих сил и реальный взгляд на вещи не могут не радовать. Досадно, что для этого потребовались война и сотни жертв. Впрочем, американцы вряд ли пойдут на размещение своей станции в опасном регионе. Отношения с Россией для США  намного важнее, чем с Грузией.

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