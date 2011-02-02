Жена Цезаря – повод для подозрений

Традиция всюду появляться в сопровождении супруги, появившаяся в СССР при М. Горбачеве, в «Украине Ющенко» достигла своего апогея. Жена президента, в прошлом сотрудница Госдепа США, влияла на политику Украины не меньше, чем муж. Новый украинский президент с этой практикой покончил моментально. Людмилу Янукович широкая общественность не видит со времени инаугурации – все визиты и протокольные мероприятия Виктор Янукович проводит в одиночестве.

Для кого-то это нормальные славянские традиции, а для кого-то – признак мужского шовинизма. 27 января общественная организация Украины «За права женщин преклонных лет» провела акцию возле администрации президента. Активистки защищали интересы всего одного человека – жены Януковича.

Около 20 женщин принесли плакаты с требованием к президенту (хотя в тот момент он был в Давосе) показать жену. Они скандировали «пани Люда, выйди в люди» и требовали «освобождения первой леди Украины из-под домашнего ареста от мужа-тирана». Как объяснили участницы пикета корреспонденту «АН», жену Януковича никто не видел рядом с главой государства со времени инаугурации. Пожилых феминисток возмущает, что президент крайне редко появляется на публике с женой и не берет ее с собой в заграничные поездки.

Администрация президента отреагировала на акцию оперативно. Уже на следующий день Людмила появилась на официальном мероприятии в Луганской области. Она приняла участие в открытии дворца культуры в селе Бобриково.