Китай обвиняет США в мировой нестабильности

Китайская официальная пресса комментирует итоги визита председателя КНР Ху Цзиньтао в США в старом советском стиле: «Народам двух стран следует рука об руку строить и развивать взаимовыгодные китайско-американские отношения сотрудничества и партнерства на благо себе и народам всех стран мира». Из таких газетных статей и описаний официальных мероприятий вряд ли возможно понять, о чем конкретно договорились стороны на этой важной встрече. И удалось ли им преодолеть существующие серьезные разногласия.

Судить об этом можно только по косвенным событиям. 27 января, почти через неделю после окончания визита, китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Ratin выпустило резкое заявление. Многие наблюдатели расценили его как настоящий китайский ответ на итоги переговоров.

По словам китайцев, США продолжают политику стимулирования своей слабеющей экономики путем печатания дешевых долларов. Тем самым американцы создают условия для «мировой кредитной войны». Федеральная резервная система (ФРС) «подрывает легитимность мировой системы, основанной на долларе как ключевой резервной валюте».

По мнению пекинских экономистов, ослабляя свою валюту, Вашингтон пытается «стричь» своих кредиторов. При этом он игнорирует их законные интересы. Китайцы, которые являются основными кредиторами США, уже подозревают американцев в том, что они резко снижают готовность страны погасить все долги.

Более того, такое огромное вливание долларов уже сказалось на повышении стоимости сырья и продовольствия. От этого мировые рынки и страны начинает сильно трясти. На фоне все больших вливаний долларов в мировую экономику нестабильность начинает расползаться по всей планете.

Растут цены и в Китае, что вызывает опасения в дестабилизации внутренней жизни в стране. Волнений, как в Тунисе или Египте, в Пекине не хочет никто. Так что, судя по последним китайским заявлениям, преодолеть разногласия на переговорах в Вашингтоне не удалось. Поэтому напряженность между странами будет только нарастать.