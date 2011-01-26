Что у руководителей «пятого» поколения на уме

В 2012 г. в Китае ожидается очередная смена высшего руководства страны. Нынешнего председателя КНР и КПК Ху Дзиньтао должен сменить заместитель председателя КНР Си Цзиньпин.

Он станет представителем будущего, так называемого пятого поколения руководства КНР. Во время контактов с российскими дипломатами, а также с дипломатами других стран его представители часто дают понять, что при «пятом» поколении руководителей КНР тема стратегического партнерства между Китаем и Россией будет похоронена. Причина проста – будущее руководство КНР настроено еще более прагматично, чем нынешнее и прошлые «четвертое» и «третье». Оно исходит из того, что вместо «стратегического партнерства» отношения КНР с Россией должны строиться на конкретных соглашениях по конкретным темам и вопросам. Окружение тов. Си Цзиньпина уже считает Россию не союзником своей страны, а лишь соседом. С ним у КНР есть некоторые точки соприкосновения-взаимодействия, не более того.

Грядут и другие изменения в политике Китая. «Пятое» поколение руководства КНР во главе с Си Цзиньпином считает возможным размен Северной Кореи на Тайвань. Северная Корея будет объединена с Южной Кореей на условиях Сеула и Вашингтона. А Тайвань войдет в состав КНР. С одной стороны, это позволит «закрыть тыл» КНР и «развязать руки» для экспансии на Восток, в Россию. С другой стороны – улучшит отношения КНР с США, Японией и Южной Кореей. Возможной угрозой появления войск США на корейско-китайской границе можно будет пренебречь. Ввиду занятости внешнеполитических и военных ресурсов США в других стратегических регионах Земли.