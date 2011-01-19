Лондонская месть, или Как нагадить лучшему другу

Сайт WikiLeaks Д. Ассанжа продолжает приковывать внимание своими разоблачениями. На очереди – имена налоговых уклонистов, скрывающих деньги в швейцарских банках. Но это частности. По мнению российских экспертов, за сайтом WikiLeaks стоит серьезное столкновение интересов английской и американской элит за передел геополитического влияния, в том числе – на мировые экономику и финансы.

Милые бранятся

Сначала о том, что очевидно. В рамках этого противостояния был нанесен сильный удар по ключевому участнику нефтяного рынка – старейшей английской компании British Petroleum (ВР). В этой связи говорят о двух громких скандалах вокруг ВР, максимально раздутых в американских СМИ. Это утечка нефти в океан в Мексиканском заливе, невдалеке от элитных флоридских пляжей, а также обвинение в намеренном содействии террористам. Точнее – в лоббировании досрочного освобождения из британской тюрьмы ливийского радикала А.А. аль-Меграхи, осужденного за подрыв авиарейса Pan Am в декабре 1988 года. Благодаря подкупу ВР врачи обнаружили у заключенного рак предстательной железы четвертой стадии, после чего он был отправлен умирать на родину. Однако оказался жив и здоров. Вскоре после этого Ливия утвердила контракт с ВР на разработку нефтяных месторождений. А сама Великобритания сохранила военные контракты на вооружение ливийской армии.

В рамках этих обвинений Б. Обама устроил «публичную порку» топ-менеджменту ВР и руководству Великобритании.

Вторая линия конфликта между американской и английской элитами, по мнению экспертов, связана с неспособностью договориться о том, как будет выглядеть посткризисная мировая финансовая система. Каждая из сторон требует ужесточения регулирования на территории другой стороны, что означает передислокацию штаб-квартир ведущих мировых корпораций на их собственную территорию.

Но наибольшее возмущение английской консервативной элиты вызвало нежелание США считаться с ее интересами на фоне безоговорочной политической и военной поддержки в Ираке и Афганистане. И все это на фоне роста протестных настроений, вызванных как кризисным состоянием английской экономики, так и участием в американских военных компаниях, требующих высоких военных расходов. В этой связи английской элите потребовалась сильная информационная кампания, которая одновременно нанесла бы сильный удар по американскому истеблишменту и позволила Великобритании выйти из военных действий.

Казачок-то засланный

Именно в этом контексте эксперты расценили внезапное появление на международной политической арене Д. Ассанжа – хакера с очень странной биографией. Он имеет репутацию чудака и психопата с искалеченным детством. 24 раза привлекался к ответственности за взломы сайтов.

Эксперты полагают, что он, скорее всего, является завербованным агентом МИ-6. Во всяком случае, его деятельность по взлому секретных архивов Пентагона, касающихся войны в Ираке и Афганистане, была использована английской разведкой для оказания сильного давления на американскую элиту. Так или иначе, но совершенно очевидно, что Д. Ассанж является не столько главным, сколько основным публичным лицом всей деятельности вокруг WikiLeaks.

По мнению экспертов, анализ событий, происходящих вокруг WikiLeaks, четко указывает, что за этим явлением стоят интересы Великобритании. К примеру, большая часть военных материалов из 260 тыс. документов касалась контингента США в Ираке и Афганистане, которые передавались по засекреченным интернет-каналам. Информация о действиях британских партнеров по коалиции в них представлена довольно скудно и не наносит существенного урона Великобритании. Более того, по мнению экспертов, именно публикация этих данных позволила британскому правительству при полном одобрении избирателей выйти из афганской кампании. А также принять бюджет на 2011 г. с огромным сокращением военных расходов, что было крайне болезненно воспринято США.

Эксперты отмечают, что первая скандальная публикация 92 тысяч документов о войне в Иране увидела свет одновременно в трех изданиях разных стран. На фоне этих событий Д. Ассанж был объявлен в розыск в США. Но это преследование закончилось лишь тем, что по прибытии в Австралию у Д. Ассанжа отобрали паспорт под предлогом его изношенности. Арестован он не был. Более того, 21 июня 2010 г. Д. Ассанж внезапно появился на пресс-конференции в Оксфорде.

С этого момента, отмечают эксперты, в американо-английских отношениях стала четко проявляться напряженность. Сначала США подвергли жесткой критике премьер-министра Великобритании Д. Кэмерона за аварию в Мексиканском заливе. Затем топ-менеджеры ВР намеренно сорвали слушания в Сенате США по этому вопросу. Затем во время визита в Индию Д. Кэмерон публично высказал возмущение экспортом террора из Пакистана в Афганистан и Индию. Он намекал на материалы WikiLeaks, касающиеся поддержки США террористов в Пакистане. 20 июля, накануне первой громкой скандальной публикации материалов Пентагона о войне в Ираке, глава либерал-демократов и очень авторитетный британский политик П. Клегг прямо заявил, что вторжение США в Ирак в 2003 г. было полностью нелегитимным.

Охота на хакера

Еще одной важной деталью, по мнению экспертов, является тот факт, что все время после начала его уголовного преследования в Швеции по сфабрикованному под давлением США делу об изнасиловании Д. Ассанж пребывал на территории Великобритании. Находясь в этой стране, он продолжал работать, публиковать новые утечки документов о войне в Афганистане. Там же было впервые объявлено о предстоящей публикации нового типа документов – дипломатической переписки.

Таким образом, источник утечек исправно работал и даже обеспечивал появление новых материалов, не связанных с деятельностью Пентагона. Эксперты отмечают, что публикация «дипломатических утечек» стала настолько скандальной для США, что WikiLeaks сделался основным ньюсмейкером. При этом пока не было опубликовано никаких сверхсенсационных материалов.

Одновременно случился и арест Д. Ассанжа. Но Великобритания отказалась от его экстрадиции в Швецию и фактически на время укрыла в тюрьме. Вместе с этим правительства десятка государств, явно не без участия Вашингтона, потребовали немедленно арестовать хакера. Бывший кандидат в вице-президенты США С. Пэйлин заявила, что администрация Б. Обамы должна преследовать Д. Ассанжа так же, как и лидеров «Аль-Каиды» и движения «Талибан». Советник премьер-министра Канады Т. Фланаган абсолютно серьезно посоветовал использовать «беспилотник» для устранения хакера.

В результате даже если Великобритания решит выдать Д. Ассанжа Швеции, то вслед за этим, скорее всего, последует его физическое уничтожение. Можно не сомневаться – его припишут США.

Таким образом, даже мертвый Ассанж внесет свою лепту в развитие всемирной свары между двумя ветвями англосаксонской цивилизации. При этом руководству России останется наблюдать за этим издалека и использовать в своих целях. Похоже, что частичное объединение ресурсов British Petroleum и государственной Роснефти уже стало очевидным результатом этой размолвки.