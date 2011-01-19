ЦРУ подтверждает слабый рост российской экономики

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США подвело экономические итоги 2010 года. Уже несколько лет ЦРУ публикует данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) разных стран в открытом доступе. И хотя некоторые аналитики считают статистику американской разведки не совсем точной, она наиболее полно отражает состояние дел в мире.

За минувший год большинство стран мира увеличили свой ВВП, в том числе и Россия. ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности в нашей стране, за год немного вырос с 15 300 долл. США до 15 900 долларов. Однако максимальный уровень докризисного 2008 г. России достичь не удалось – тогда он составил 16 600 долларов.

Из бывших стран СССР хуже всего себя чувствует Латвия. Это единственная страна на всем постсоветском пространстве, в которой в ушедшем году продолжилось падение жизненного уровня – 14 500 долл. (в прошлом году – 14 700). К бывшей зажиточной прибалтийской республике вплотную приблизилась Белоруссия – 13 400 долларов. Хотя еще недавно это государство значительно отставало от Латвии. Печальнее всего для Риги, что прогноз на 2011 г. для страны тоже неблагоприятный.

Несмотря на активную пропаганду Западом экономических достижений Тбилиси, ВВП на душу населения в Грузии остается на очень низком уровне – 4800 долл. (в 2009 г. – 4600). Больше даже в блокадной Армении – 5800 долл. (в прошлом году – 5600).

Интересная закономерность прослеживается на Балканах. После отделения от Сербии (ВВП на душу населения 11 000 долл.) падает жизненный уровень в Черногории. ВВП опустился уже ниже 10 тыс. долл. – 9900. Хотя в 2008 г. страны находились почти на одном уровне. Большие проблемы испытывает и Хорватия. ВВП там медленно, но верно снижается – 17 500 долл. (в прошлом году 17 700, в 2008 г. – 18 800).

Обращает на себя внимание еще один примечательный факт. ВВП на душу населения в Греции хоть и падает – 30 200 долл., но пока находится почти на одном уровне с Германией – 35 900. Как долго немцы будут терпеть подобное положение дел? Всем известно, что Афины давно обанкротились и находятся на содержании Берлина.