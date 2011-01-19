Вместо зерна Москва экспортировала в Тунис революцию

Из-за сильной засухи летом этого года Россия была вынуждена прекратить экспорт пшеницы на мировые рынки. Основными странами – покупателями нашего зерна являлись Саудовская Аравия, Италия, Иран, Израиль, Тунис, Марокко, Греция, Ливия, Сирия и Египет. Такое решение вызвало в тот момент даже обвинения нашей страны в «продовольственном империализме». Как заявляли в то время многие международные эксперты, в результате роста цен, вызванного этим эмбарго, сильнее всего должны были пострадать 50 беднейших стран мира.

Но рвануло в достаточно обеспеченном Тунисе. Из-за резкого роста цен на продовольствие там начались массовые беспорядки и погромы. В результате президент страны Бен Али, который правил 23 года, был вынужден бежать в Саудовскую Аравию.

По мнению некоторых аналитиков, следующая революция может начаться в Египте, который также сильно зависит от российского зерна. К тому же президент Х. Мубарак находится у власти дольше своего тунисского коллеги – почти 30 лет. Наверняка египтяне устали от него не меньше, чем граждане Туниса от Бена.

Также в зоне риска находятся Ливия и Сирия. В этих странах ситуация похожа на Тунис. Президент Ливии Муаммар Каддафи вообще является политическим долгожителем. Он находится у власти почти 42 года. Сирийский лидер Башар Асад руководит страной «всего» 10 лет. Но нужно учитывать, что свою должность он унаследовал от отца, который правил Сирией 29 лет.

В этих странах хорошо понимают всю опасность момента и уже предприняли меры по снижению быстро растущих цен на продовольствие. А Каддафи даже обратился к народу Туниса с заявлением, что для тунисцев нет никого, кто был бы лучше, чем низложенный президент. Лидер ливийской революции явно проецирует ситуацию на собственную страну и не желает подобной судьбы для себя.

Рост цен на еду идет и в России, но ситуация не настолько критична. С большой уверенностью можно сказать, что если бы наша страна не ввела своевременный запрет на экспорт пшеницы, то обстановка накалилась бы у нас значительно сильнее.