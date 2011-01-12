Украинские националисты играют на руку Януковичу

Рождественские праздники украинский президент В. Янукович посвятил поискам контакта с Западной Украиной. Он встретил праздник в Почаевской Лавре (Тернопольская область), общался с людьми, обещал перемены к лучшему и поздравлял политических оппонентов. Но нежной и бескорыстной дружбы не вышло – президента встретили требованием прекратить поддержку Московского патриархата, назвав последний «нетрадиционной для украинцев религией», которая еще и «недружественная национальным интересам украинского народа».

В канун приезда главы государства Львовский горсовет принял обращение, в котором призывает Януковича не допускать преференций для Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) со стороны власти. Депутаты также просят президента не передавать Софийский собор в Киеве под контроль УПЦ (МП). «Передача собора под практический контроль одной из конфессий, которая является недружественной к национальным интересам украинского народа, и удержание его за государственный счет будут означать фактическое установление в Украине государственной религии – московско-чекистской ереси «патриарха» Гундяева», – сказано в официальном (выделено «АН») обращении депутатов горсовета к главе государства. Поскольку В. Янукович – достаточно ревностный прихожанин именно УПЦ (МП), более жесткую встречу организовать было невозможно.

Львовский горсовет не одинок в своих затеях. Тернопольский городской совет практически синхронно направил Януковичу обращение, в котором заявляет о дискриминации властью Украинской православной церкви Киевского патриархата в пользу Московского. Третий регион Западной Украины не заставил себя ждать. Известный писатель из Ивано-Франковска Ю. Андрухович назвал президента Украины «пародией на Путина».

Не ограничиваясь болезненной темой религиозных конфликтов, депутаты Львовского горсовета решили ежемесячно доплачивать каждому из ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА) по 500 гривен (2 тыс. руб.) к пенсии. А областной совет выделил 1 млн. гривен (260 тыс. руб.) на выплату одноразовой материальной помощи ветеранам УПА в 2011 году. Это при том, что никаких особых подарков ветераны Советской армии и ВОВ в этом году не получали.

Характерно, что большинство депутатов в горсовете Львова (55 из 90) представляют радикальную националистическую партию «Свобода». Их позиция – максимально жесткие отношения с Москвой, героизация УПА, вытеснение русского языка из обихода. Московский патриархат в глазах националистов – просто «пятая колонна Кремля». Хотя именно МП доминирует в Восточной и Южной Украине. Но именно Партию регионов ряд политиков и экспертов обвиняют в тайной поддержке «свободовцев» деньгами и админресурсом. Правда, доказательств пока никто не предъявил. Но очень уж удобен такой оппонент партии власти. Напуганные националистами Центр и Восток Украины охотно поддержат нынешнюю власть, как «меньшее зло». И радикальными заявлениями по церковным, языковым и историческим вопросам местные советы Западной Украины играют на руку президенту и его команде.