Европа возвращается к старым лампочкам

С Нового года в России запрещены к продаже лампы накаливания мощностью 100 ватт и выше. Это решение вызывает в нашей стране большие споры. Говорят, что президент Дм. Медведев удивился, когда узнал, что новые энергосберегающие лампы слабо светят и долго загораются при минусовых температурах.

Основным доводом сторонников новых ламп было то, что в этом вопросе мы отстаем от цивилизованной Европы. Там уже с 2009 г. запрещены к продаже лампы накаливания мощностью 75 и 100 ватт, а с сентября 2011 г. эта же участь постигнет и 60-ваттные лампочки накаливания.

Однако сразу после Нового года в Евросоюзе пришли к выводу, что, возможно, поторопились с подобными инновациями. Председатель комитета по промышленности, исследованиям и вопросам энергетики ЕС Г. Ройль заявил, что будет делать все возможное, чтобы отменить запрет на продажу ламп накаливания. На этом он не останавливается и хочет инициировать законопроект, запрещающий продажу уже энергосберегающих ламп.

Как внезапно выяснили в Европе, новые лампы опасны для окружающей среды и могут нанести вред здоровью человека, так как в них содержится ртуть. И если случайно разбить такую лампу, то концентрация ртути в помещении может в 20 раз превысить допустимые нормы. К тому же в ЕС не создано нужной инфраструктуры по их утилизации. Если такие проблемы возникли в богатой Европе, то что же будет в России? Сейчас, по данным «АН», обычные 100‑ваттные лампы накаливания небольшими партиями завозятся в Россию из Казахстана. Спрос на них наверняка будет большим.