Китайцы пытаются напугать США

Накануне государственного визита председателя КНР Ху Цзиньтао в США (с 18 по 21 января) в Пекин прибыл американский министр обороны Роберт Гейтс. В последнее время отношения между двумя странами остаются достаточно напряженными из-за торговых и финансовых разногласий. Некоторые аналитики считают, что в течение всего этого года американцы будут оказывать на Поднебесную большое давление с целью добиться решающих уступок.

Для предстоящей борьбы китайское руководство лихорадочно ищет дополнительные козыри. Прежде всего – военные. В сложившейся ситуации обычными экономическими мерами Вашингтон ничего поделать с Пекином не может, скорее даже наоборот. Официальная пекинская пресса о предстоящем визите в Вашингтон товарища Ху говорит только в восторженном тоне. Однако, как и во времена СССР, всем понятно, что в «Правде» правды нет.

Как считает немецкая газета Suddeutsche Zeitung, «Китай сейчас разрабатывает ультрасовременное оружие, которое может угрожать доминированию Вашингтона в Тихом океане». Все это серьезно беспокоит Пентагон и Р. Гейтса. Буквально за несколько дней до визита американского министра китайцы распространили фотографии своего нового боевого реактивного самолета-невидимки. Впрочем, истребитель получился с массой недостатков (подробнее читайте на стр. 23) и вряд ли может серьезно напугать военных США.

Также китайские оружейники разработали новую баллистическую ракету с романтическим названием «Восточный ветер». По их словам, она может поражать американские авианосцы. У многих военных аналитиков это вызывает серьезные сомнения. Так что сейчас соперничать на равных с Вашингтоном Пекин не может. У Белого дома достаточно времени для достижения своих целей. Китайцы же добились только того, что их страну в США все больше воспринимают как военного противника.