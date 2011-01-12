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Баку будет воевать на два фронта?

№ 1(242) от 13.01.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Баку будет воевать на два фронта?

Продолжает обостряться ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Некоторые азербайджанские политики не скрывают, что решение этой проблемы возможно только военным путем. Ежегодно Баку тратит на перевооружение своей армии миллиарды долларов. В поставках оружия в Азербайджан принимают активное участие Украина и Израиль.

Участие последнего вызывает резкие протесты в соседнем Иране. Там считают, что Азербайджан может стать базой для авиации США и Израиля в случае начала бомбардировок территории страны. В последнее время ситуация обострилась. В своем поздравлении граждан страны с Новым годом президент И. Алиев выступил как лидер всех азербайджанцев мира. Он заявил, что «за ними стоит сильное, могущественное, современное, свободное Азербайджанское государство, которое является их опорой и надеждой».

В Иране, в котором живет огромное количество азербайджанцев (до 15 млн. человек, в  Азербайджане 8 млн.), эти слова сочли провокационными. В Тегеране заявили, что И. Алиев не может быть лидером иранских азербайджанцев, потому что они считают своими руководителями иранских государственных деятелей. К тому же среди лидеров исламского государства много азербайджанцев. Даже высший руководитель Ирана Али Хаменеи по происхождению азербайджанец.

В Иране прекрасно знают, что США используют Баку для ведения разведывательной деятельности против Тегерана. Это подтверждают и опубликованные на сайте WikiLeaks депеши американских дипломатов. В одной из них неназванный азербайджанский осведомитель рассказывает о конфликте в иранском руководстве. В феврале 2010 г. президент Ирана М. Ахмадинежад (по неподтвержденным данным, тоже азербайджанец) заявил на совещании, что, для того чтобы остановить протесты оппозиции, необходимо разрешить большую свободу печати. Это заявление привело в бешенство главу Корпуса стражей исламской революции М. Джафари, и в ответ он отвесил Ахмадинежаду пощечину.

Понятно, что подобные утечки, случившиеся в результате шпионской деятельности Баку, способны резко накалить ситуацию между странами. В Азербайджане это понимают. Это является еще одной причиной спешного вооружения армии. Возможно, она понадобится не только против карабахских армян.

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