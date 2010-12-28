В Литве боятся советского Голливуда

С момента распада СССР прошло уже почти 20 лет, однако влияние этой великой страны до сих пор ощущается в разных уголках нашей планеты. Причем отголоски былой мощи слышны не только в военной сфере, как можно подумать вначале, но и в культуре.

Как неожиданно выяснили социологи, среди литовцев, проживающих у себя на родине или в США, очень популярны советские фильмы. В их фильмотеках преобладают наши старые комедии: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы», «Двенадцать стульев». Представители литовской общины в США заявили, что их очень сложно рассмешить американским фильмом. Советские киноленты более искренние и глубокие.

Все это входит в явное противоречие с официальной политикой, проводимой властями этой прибалтийской страны. Вся советская символика в Литве приравнена к фашистской и полностью запрещена. В последние дни много шума наделала история с продажей одним из магазинов набора советских солдатиков. Коробки с игрушками были украшены серпом и молотом. Полиция конфисковала все 23 набора и начала расследование этого случая.

Поэтому некоторые литовские политологи видят в любви своих сограждан к советским фильмам серьезную опасность. По их мнению, Россия использует кинематограф с целью пропаганды и привлечения на свою сторону духовно некрепких литовцев. В России якобы создан даже свой мини-Голливуд. Если использовать его возможности с умом, он может представлять реальную опасность для страны в условиях мирового экономического кризиса. Из-за падения жизненного уровня граждане утрачивают доверие к литовской политической системе. Так что, по мнению литовских экспертов, необходимо бороться с российским Голливудом точно так же, как Европа борется с продукцией американской кинопромышленности.