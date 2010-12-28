Чьи в грузинском лесу шишки

Уходящий 2010 г. для Грузии был непростым. Несмотря на активный пиар на Западе достижений «розовой революции», уровень безработицы в стране остается одним из самых больших в мире. По словам президента М. Саакашвили, «количество безработных в Тбилиси составляет 30%. То есть примерно каждый четвертый человек (скорее каждый третий. – Прим. ред.) частично не занят». Можно предположить, что в провинции дела идут еще хуже и безработица еще выше.

Для того чтобы изменить ситуацию, М. Саакашвили предлагает развивать туризм и сельское хозяйство. Принятый им план предусматривает, что в ближайшие годы взятые в кредит деньги позволят осуществить экономический прорыв. А затем в течение пяти лет должно произойти удвоение номинального дохода на душу населения.

Однако столько ждать светлое будущее готовы не все – кушать и выживать людям приходится уже сейчас. Поэтому многие грузины согласны на любую работу. Этой ситуацией воспользовались европейские бизнесмены. В Евросоюзе грузинам предложили собирать еловые шишки и продавать их на семена. Из них в питомниках Германии и Дании местные специалисты выращивают первоклассные рождественские елки.

Сбор урожая еловых семян каждый год начинается в сентябре. Десятки грузин из горных деревень отправляются на поиски шишек. Эта на первый взгляд несерьезная работа на самом деле очень опасна. Шишки растут на самых вершинах елей, которые достигают нескольких десятков метров в высоту. Так как у многих сборщиков нет денег на надежные средства безо­пасности, очень часто происходят несчастные случаи. Люди срываются с большой высоты и гибнут.

За 6–7 кг шишек (два килограмма семян) сборщики получают по 42 евроцента. В хороший сезон удачливый грузин может заработать около тысячи евро. Это в 10 раз больше, чем учитель из местной сельской школы зарабатывает в месяц. Но чтобы стать таким «стахановцем» и достичь подобных трудовых рекордов, необходимо лазить на елки по 12 часов в день.

Основную прибыль, как это заведено в современном неоколониальном международном бизнесе, получают посредники и европейские фирмы. Цена за 1 кг семян в Европе достигает уже 100 евро. Из него можно вырастить 5 тыс. саженцев елей.