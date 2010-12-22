Стратегические проблемы и перспективы Белоруссии

Белоруссия столкнулась с двумя стратегическими проблемами. Первая – перерождение и бюрократическое окостенение элиты. Люди, в неимоверно тяжелых условиях спасавшие страну в 1994 году, давно ушли из власти в силу усталости, возраста и поражений в аппаратной конкуренции.

После утверждения у власти А. Лукашенко основные принципы развития (как вполне разумные) были установлены и казались незыблемыми. В результате в государственные структуры вполне логично в соответствии со сменившейся функцией государства пришли дисциплинированные исполнители. Но со временем они становились все менее творческими.

Сегодня это происходит на фоне качественного ухудшения отношений с Россией. А Москва будет ухудшать экономические условия существования Белоруссии даже из сугубо коммерческих интересов окружения Путина и прозападной ориентации окружения Медведева. В сочетании с глобальной экономической депрессией эти факторы предопределяют неизбежность длительного ухудшения социально-экономического положения Белоруссии. Даже несмотря на отдельные прорывы – вроде ввоза венесуэльской нефти через Литву.

Существенно, что даже машиностроение – важнейшая отрасль белорусской экономики – в наибольшей степени будет затронута глобальной депрессией. Хотя и здесь есть исключения из правил: наш миллиардер М. Прохоров будет производить свой «российский» автомобиль «ё» именно в Белоруссии. Причем белорусским здесь будет даже бренд. Все, что есть в нем российского, – это сам Прохоров.

Единственный выход для Белоруссии – скачок технологического развития за счет широкомасштабного внедрения высокоэффективных технологий советского ВПК. В России они, как известно, подавляются монополиями, которые не заинтересованы в снижении издержек, так как зарабатывают с них, а не с доходов. Однако такое изменение характера развития, технологический рывок, «превращение белорусского чуда в белорусскую сказку» требует существенного изменения стиля системы государственного управления, возвращения в нее инициативы.

Вот только сможет ли президент Лукашенко осознать эту задачу и тем более решить ее?

Вторая проблема Белоруссии – оборотная сторона социальной стабильности: ощущение молодежью своей невостребованности. Молодежь, не имея великого проекта, достойного мечты, чувствует скуку. Развитие спорта и сферы развлечений способно лишь отодвинуть порождаемый этим кризис, но отнюдь не преодолеть его. Так что технологический рывок способен решить и эту проблему, дав молодежи возможность, как после 1994 года, построить свою страну своими руками.

Без этого беспорядки в ночь после выборов, могут стать началом «оранжевой революции» – правда, растянутой во времени. И не стоит обольщаться демократизацией, продемонстрированной на президентских выборах. А это – допуск большого числа независимых кандидатов, предоставление им значительного эфирного времени в телевизионный прайм-тайм, полная свобода заявлений вплоть до призывов к массовым беспорядкам. Похоже, это было вызвано ситуативным фактором: возникла угроза непризнания итогов выборов Россией и, соответственно, надо было добиться признания со стороны Евросоюза.

Демократизация могла создать и новую тенденцию в развитии всей белорусской государственности. Но если теперь, по сути дела, после попытки государственного переворота А. Лукашенко поддастся естественному желанию «затянуть гайки» всерьез и надолго, он лишит себя возможности решения обеих стратегических проблем. Ему не удастся придать системе государственного управления инициативный, творческий характер – а это не даст возможности ни зажечь молодежь новой мечтой, ни начать технологический скачок.

В результате Белоруссия начнет двигаться по дурной спирали классического «оранжистского» сценария: возмущение части общества – репрессии государства – снижение гибкости государства – снижение эффективности госуправления – усугубление объективных проблем – усиленное возмущение увеличившейся части общества – и так далее, до разрушения государственности. При этом ситуацию будет усугублять экономическое удушение со стороны России.

Но президент Александр Лукашенко может выскочить из расставленной ему «оранжевой» ловушки. Для этого он должен действовать нетривиально, помня, что очевидные ходы уже срежиссированы его противниками.