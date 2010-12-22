Барак Обама уже не президент США

Кроме широко известной утечки американских дипломатических документов, опубликованных на сайте WikiLeaks, достоянием общественности становится информация из самых недр вашингтонского Белого дома. Популярность Барака Обамы сильно падает, а до следующих выборов американского президента в 2012 г. осталось не так много времени. Поэтому в демократической партии все сильнее обостряется борьба за право баллотироваться на главный пост страны. Соратники Обамы начинают играть против него.

В середине декабря неназванный сотрудник Белого дома дал интервью американской прессе. По его словам, Госсекретарь США Хиллари Клинтон – единственная в администрации президента, кто понимает, насколько серьезную угрозу стране представляет публикация дипломатических документов. Но в долгосрочной перспективе эта утечка вряд ли окажет на ее карьеру серьезное влияние. Хиллари все еще хочет стать президентом США и надеется баллотироваться на следующих выборах. Но больше самой Хиллари остаться в игре хочет ее муж и бывший президент – Билл Клинтон.

Возможно, эта президентская пара является основным источником компрометирующих Обаму слухов. По словам таинственного инсайдера, «Барак Обама сейчас не самостоятельная фигура, им полностью управляет его главный советник и помощник Валери Джаррет». (Ей 54 года. Счастливый билет Валери вытянула в 1991 г., когда приняла на работу в администрацию мэра Чикаго будущую жену Обамы Мишель. С этого времени она стала близким другом семьи Обамы. – Прим. ред.).

«Обама полностью не понимает, что происходит. Ему внушают, что говорить, как реагировать на события, и так далее… Всем заправляет Джаррет вместе с Первой леди. Вдвоем они сформировали огромную команду внутри Белого дома. Джаррет – мозг Обамы. Она – президент. Во время своих выступлений, отвечая на вопросы, она может сказать: «Президент заявил следующее…» и озвучить то, что Обама никогда не говорил», – заявил сотрудник Белого дома.

Противникам действующего президента США такого компромата кажется мало, и они начали распространять слухи о неподобающем поведении его жены. Дело дошло до косвенных обвинений Мишель Обамы в расизме. Однако заставить поверить в это американцев нелегко. Поэтому на вооружение было взято достаточно новое для США обвинение в классизме (форма ненависти к определенному социальному классу). Таинственный инсайдер рассказал историю о том, как на одном из приемов Мишель с отвращением пожала руку старику-ветерану, а потом сказала в узком кругу: «Боже мой, не думаю, что он заразный, но и проверять это я не собиралась!»

Похоже, что американцы хотят дискредитировать своего лидера, уничтожив репутацию его жены. Кстати, для российской политики эта идея не нова.