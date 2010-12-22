США провоцируют Баку

Судя по разговорам в дипломатических кругах Москвы, администрация США дала президенту Азербайджана И. Али­еву карт-бланш на решение «карабахской проблемы».

Вашингтон не будет препятствовать силовому решению вопроса. Но в этом случае все должно быть сделано очень быстро. Так, как в свое время Хорватия решила проблему с Сербской Краиной и как пыталась победить в конфликте с Южной Осетией Грузия. Взамен администрация США попросит у И. Алиева права на использование территории Азербайджана в качестве «плацдарма» против Ирана. Сначала для ведения разведки и спецопераций, а затем для масштабной военной операции.

Но пока г-н Алиев колеблется. Он побаивается, что эта операция кончится для Азербайджана неудачно. Это может ударить по политической ситуации в стране и по нему лично. Тем временем сведения о торговле между США и Азербайджаном по вопросу Карабаха «дотекли» до руководства Армении. Радикалы потребовали от президента Армении С. Саргсяна превентивного признания независимости Карабаха как самостоятельного государства и оказания ему военной помощи. Есть и оппозиция этому мнению.

Недавняя отставка мэра Еревана Г. Бегларяна стала следствием борьбы в армянском руководстве между радикалами и умеренными. Известно, что он выступал против официального признания Карабаха. За это ему устроили провокацию, на которую он попался, и был вынужден уйти в отставку.

Тем временем ситуация вокруг Нагорного Карабаха накаляется.