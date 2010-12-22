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Заботы пана Януковича

№ 50(240) от 23.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Заботы пана Януковича

На фоне сложной политической жизни в России руководство Украины находится в задумчивости – как с нами дружить? Но главные позиции все же определены.

Первое. МВФ дало денег на реформы, и эти деньги на Украину уже пошли. Второе. Недавно у президента В. Януковича состоялась встреча с украинскими «олигархами». И те настоятельно рекомендовали украинскому президенту: «Больше Москве ничего не отдавать!»

В России сейчас разочаровался и его традиционный электорат – рядовые украинцы. Свою президентскую кампанию В. Янукович вел под лозунгами дружбы с Москвой. Пропагандировал, что наша экономика вытащит Украину из кризиса. Но время идет, и среди простых людей крепнет мнение, что Россия только тащит в свой карман украинские богатства.

С другой стороны, условия МВФ также не нравятся и украинцам. В. Янукович только-только разрулил проблему с Налоговым кодексом, а впереди еще более жесткие новые Трудовой и Жилищный кодексы. Поэтому В. Янукович реформировал кабинет министров, оставив во главе него в качестве «мальчика для битья» Н. Азарова. Правда, тот не будь дурак, сразу же погреб в антироссийскую сторону. И тоже стал валить ответственность за ситуацию на Москву.

Начался новый наезд на Ю. Тимошенко. Она выставляется главной виновницей нынешнего кризиса. Кроме этого пан Янукович начал «раздувать» образ врага в лице партии «Свобода» О. Тягнибока. Так в России пугали и пугают «красно-коричневыми коммунистами».

В последнее время украинский президент зациклился на проблеме личной охраны. Кортеж у него теперь больше, чем у В. Путина и Дм. Медведева. Украинский президент переплюнул российских лидеров, включив в состав своей личной охраны средства ПВО: истребители-перехватчики и наземные ракетные комплексы.

В украинских СМИ и на улицах крупных городов стала заметна реклама президента Чечни Р. Кадырова. Пропагандируются и инвестиции чеченских бизнесменов. Говорят, что в Северном Крыму на пожертвования Р. Кадырова построена огромная мечеть. В украинских политических и деловых элитах возникла тревога – с чего бы это? Наиболее обеспокоена и откровенна армянская община. Ее лидеры предсказывают Киеву судьбу Москвы, если «чеченские деньги» получат доступ в украинскую экономику.

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