Британия хочет бойкотировать наш футбол

Решение FIFA провести в России чемпионат мира (ЧМ) по футболу в 2018 г. вызвало настоящую бурю в Великобритании. Еще до голосования английская пресса не церемонилась с нашей страной, считая ее своим основным соперником.

Однако к ужасу Лондона, во время первого тура выборов против него выступили все, даже союзники из континентальной Европы – Германия и Франция, а также США, которые рассчитывали получить ЧМ-2022. Ближе к успеху оказались Испания и Португалия. Из-за мирового финансового кризиса эти страны сейчас испытывают серьезные проблемы, и проведение ЧМ могло бы стимулировать местную экономику.

То, что случилось далее, можно назвать истерикой. Британская пресса бурлит: «В. Путин и зажравшийся толстяк из FIFA провели частный военный совет в стенах московской коммунистической крепости на Красной площади, утопив английскую заявку. Принц Уильям – будущий король, вступил в отношения с FIFA, чтобы привезти чемпионат в Англию. По протоколу, он должен сохранять присутствие духа, но, бедный, он просто вскипел в этом многократном обмане».

К протестам присоединились и США, которые все же проиграли Катару право проведения ЧМ-2022. Президент Б. Обама тут же выразил свое возмущение. Американская газета Los Angeles Times стала призывать к мести: «Где ярость, Америка? Где гнев, который должен быть проявлен после удара по лицу?»

Дело дошло до того, что начали раздаваться призывы бойкотировать российский чемпионат мира. В нашей стране многие наблюдатели тут же вспомнили присказку: «Джентльмены играют и выигрывают по правилам. Если джентльмен проигрывает, он меняет правила». Ситуация для России не нова. В 1980 году бойкоту подверглась Олимпиада в Москве. Тогда поводом послужил ввод войск СССР в Афганистан. Как считают некоторые аналитики, скорее всего, сейчас Великобритания будет действовать похожим образом. К примеру, станет увязывать проведение ЧМ с выводом наших войск из Абхазии и Южной Осетии. Заявления о том, что наша армия должна убраться с территории этих республик, уже раздаются из уст высокопоставленных британских политиков.

Конечно, как отмечают аналитики, успешно бойкотировать ЧМ по футболу несколько сложнее, чем Олимпийские игры. В финальную стадию (участвуют 32 команды), которая пройдет в России, надо еще попасть, пройдя отборочные соревнования. К тому же в рейтинге сборных FIFA Англия и США занимают только 6-е и 24-е места соответственно (Россия на 13-м). Их отсутствие на нашем мундиале многие просто не заметят.

Кто еще может присоединиться к бойкоту? В последние дни эту идею стали поддерживать радикально настроенные граждане еще одной «мировой футбольной державы» – Грузии. Возможно, подтянутся Прибалтика и страны Восточной Европы вроде Румынии. Больше явных сторонников обструкции не видно.

Несомненно, до 2018 г. многое может измениться. Возможно, принц Уильям станет к тому времени королем и начнет свой крестовый поход против русского футбола. Но уже сейчас ясно, что мировое доминирование Великобритании и США постепенно ослабевает. Еще 10 лет назад заявки этих стран наверняка были бы удовлетворены. Так что вопрос, сможет ли Лондон организовать эффективный бойкот ЧМ-2018, остается открытым. При этом политические ресурсы британского льва достаточно ограничены. И если идея провалится, то страна может окончательно потерять лицо. Стоит ли начинать?