Молдавия стремится войти в состав Румынии

Прошедшие в Молдавии выборы не смогли урегулировать продолжающийся уже длительное время парламентский кризис. Ни одной из партий не удалось набрать решающего количества голосов. Политики не способны сформировать парламентскую коалицию, для того чтобы выбрать президента страны.

Предвыборная кампания не задалась как-то сразу. Незадолго до голосования для поддержки прозападных сил в страну прибыл президент Грузии М. Саакашвили. При выходе из самолета он с разбегу не рассчитал высоту проема и сильно ударился головой. Впрочем, в этот же день, возможно в целях компенсации, и.о. президента страны М. Гимпу наградил его высшей наградой Молдавии – орденом Республики.

Затем в Кишиневе разразился новый скандал. Сайт WikiLeaks опубликовал отчет посла США в Молдавии о разговоре с лидером Демократической партии М. Лупу (12,7% на последних выборах). В ходе беседы Лупу заявил, что в прошлом году глава коммунистов страны В. Воронин (39,3%) предлагал ему взятку в 10 млн. долл. за создание совместной коалиции. Но демократы отказались, и объединение этих партий не состоялось. В. Воронин факт встречи подтвердил, но дачу взятки отрицал. Однако посол США сообщил в Вашингтон, что по лицу коммуниста было видно, что это не так.

И вот 5 декабря в страну прибыл глава администрации президента России Сергей Нарышкин. Он провел встречи с Ворониным и Лупу. Казалось, успех близок, но в последний момент коалиция опять не состоялась. Вероятнее всего, причина все в той же упертости лидера демократов. Теперь перед Молдавией вновь замаячила перспектива появления парламентского альянса, ориентированного на Европу и объединение с Румынией. К этому уже открыто призывает президент Румынии Траян Бэсеску. Впрочем, Кремль еще может предложить молдавским демократам условия, от которых они не смогут отказаться.