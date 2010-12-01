Китайцы боятся сожительства России и НАТО

В начале октября «АН» опубликовали статью об итогах визита Президента России Дм. Медведева в Китай. Тогда нашей газете из источников в МИДе стала известна неофициальная информация о том, что, несмотря на всю пышность приема и протокола, руководство Китая очень раздражено последними политическими решениями, принятыми в Кремле. Конкретно – поддержкой Москвы санкций ООН и США против Ирана. В Пекине это поняли однозначно – русские создают ситуацию, при которой Китай остается в одиночестве против США. Все это тогда серьезно беспокоило китайское руководство. О чем и было прямо сказано нашему президенту.

И вот 29 ноября история получила продолжение. Теперь уже вполне официальное. В этот день орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» опубликовала статью под названием «Сближение НАТО и России нацелено на ухудшение китайско-российских отношений». В ней ведущее пекинское издание анализирует итоги Лиссабонского саммита Североатлантического альянса. Как считает газета, «Россия и НАТО, которые в прошлом были «врагами», сейчас становятся «партнерами». Китайские аналитики полагают, что это историческое сближение имеет под собой определенную подоплеку: «Запад улучшает отношения с Россией, придерживаясь цели ухудшить связи между Москвой и Пекином».

Россия и Запад поняли и признали, что возвышение Пекина и рост его государственной мощи уже нельзя сдержать. Москва в этой ситуации действует осторожно и хочет сохранить хорошие отношения с Китаем. Но основная цель Кремля не потерять остатки своего влияния и вновь вернуться в эпоху 70-х годов. Тогда на мировой арене главенствовал треугольник в лице США, России и КНР.

Позицию США китайские аналитики видят так – сейчас Вашингтон перемещает центр мировой стратегии в Восточную Азию. В связи с этим США, улучшая отношения с Россией, рассчитывают, что в будущем она будет придерживаться нейтральной позиции при неизбежных разногласиях между американцами и китайцами.

Все это серьезно пугает китайских политиков. Впрочем, они, как и китайские политологи, надеются, что «Россия и НАТО лишь временно нашли общий язык». Китайцы предупреждают Москву – «если в будущем США увидят, что Россия угрожает им, они разорвут все письменные договоренности, которые были достигнуты в Лиссабоне».

Тем не менее газета «Жэньминь жибао» полагает, что отношения между нашими странами имеют внутренний потенциал для развития. Китайцы предполагают, что они не подвергнутся большим переменам из-за изменения международной обстановки. Остается надеяться, что и в Кремле трезво оценивают «сладкоголосый западный хор» и смогут поддержать необходимый баланс в отношениях как с Востоком, так и с Западом.