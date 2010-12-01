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ЕС может лишить страны-банкроты полиции и армии

№ 47(237) от 02.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]

ЕС может лишить страны-банкроты полиции и армии

Ведущие страны ЕС – Германия и Франция – продолжают медленное, но верное строительство подконтрольной им «Евроимперии». На этот раз в тяжелое положение попала Ирландия, которой ЕС незамедлительно выделил помощь. Однако предоставлена она была под очень высокую ставку – почти 6%. Теперь многие финансовые аналитики полагают, что самостоятельно из критической ситуации страна не выпутается и ей придется поступиться суверенитетом.

Близко к краху находится и Португалия. Лиссабон может стать третьей жертвой мирового финансового кризиса на европейском континенте.

Пока же самого крупного успеха в деле лишения национальных прав европейский дуумвират – Меркель и Саркози – достиг в Греции. Там греческие пограничники отстранены от охраны собственной границы с Турцией. Официальная причина – греческие власти не способны остановить поток нелегалов. Греки, естественно, с этим не согласны, но из-за больших долгов оказались не способными сопротивляться своим кредиторам. Поэтому столь важное дело ЕС поручил Европейскому агентству по охране внешней границы – Frontex. Уже в октябре 2010 г. оно направило своих вооруженных офицеров на греко-турецкую границу.

Специальные европейские пограничные силы быстрого реагирования были созданы в апреле 2007 года. Они отвечают за обеспечение безопасности границ ЕС с государствами, туда не входящими. Штаб-квартира агентства находится в Варшаве.

Многие греки уже опасаются, что таким же методом их скоро лишат и национальной полиции. А затем, возможно, и армии. В Афинах справедливо полагают, что в Брюсселе рано или поздно могут задуматься – зачем стране, которая живет на чужие деньги, собственные вооруженные силы?  

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