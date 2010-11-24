Обострение на Корейском полуострове – война или еще нет?

Во вторник артиллерия Северной Кореи обстреляла архипелаг Йонпендо в Демилитаризованной Зоне между Северной и Южной Кореями. КНДР заявляет, что обстрел произведен в ответ на огонь, открытый южанами. В общем, на Дальнем Востоке запахло войной.

Острова раздора

Однако это пока лишь запах войны, и не более того. Достаточно быстро выяснились следующие подробности. Архипелаг расположен в спорной зоне, которая по всем географическим признакам должна принадлежать северянам. Но после Корейской войны «силы ООН» (читай – американцы) провели границу так, что острова достались южанам. Они оборудовали там позиции, на которых имеются радиолокационные станции, пункт базирования флота. Такой «навес-плацдарм» северяне не признают до сих пор. Поэтому в этой зоне регулярно происходят вооруженные столкновения.

Военные игры

Армия Южной Кореи недавно решила провести в этом районе крупные учения. Но маневры вполне могут быть маскировкой для развертывания ударных группировок в нужном месте. В мировой военной практике это достаточно распространенный прием. КНДР несколько раз обращалась с просьбой отменить учения. Но это было проигнорировано. Разумеется, в связи с учениями северяне провели свои подготовительные мероприятия. А дальше случилось следующее.

Южнокорейцы проводили утром боевые стрельбы. По их утверждениям, они стреляли в противоположную от КНДР сторону. У северокорейских военных, услышавших залпы, видимо, сдали нервы. И в ответ артиллерия Корейской Народной Армии (КНА) отработала примерно 200 снарядами по позициям армии Южной Кореи. Тип орудий неизвестен. Скорее всего, это 130 мм пушки.

Есть жертвы – известно о двух погибших и 13 раненых южнокорейских морских пехотинцах. Южане в ответ выпустили около 80 снарядов и нанесли, по их словам, «большой ущерб». Впрочем, такие заявления стоит расценивать как пропаганду и рыбацкие байки.

Прогноз развития событий

Войны из данного инцидента не получится. Стороны хорошо понимают, возможные последствия. КНА – опасный противник. Она превосходит своих врагов по общей численности войск и резервов. Правда, в целом их танковый парк менее современен. КНДР выпускает практически все необходимые ей образцы вооружений, среди которых есть вполне достойные.

Однако она серьезно уступает южнокорейской армии в авиации и ПВО. На море южане сильнее по числу крупных кораблей, но северяне обладают огромным количеством боевых катеров и подводных лодок. В том числе малых и сверхмалых, что уравнивает шансы. Северокорейская армия обладает лучшей выучкой – срок срочной службы там 5–12 лет и учат очень хорошо. Особенно хорош их спецназ, обладающий большим опытом боевых операций. Северная Корея явно лучше мотивирована в моральном отношении. В армии там служить и почетно, и самое главное – сытнее, чем на гражданке.

Сытые южане – воины классом пониже, хотя труса праздновать не станут. Служат они меньше – 26 месяцев, то есть опытных кадров в низовом звене у них меньше. Да и терять южанам в случае войны есть что. Там понимают, что наступать против прекрасно укрепленных позиций на Севере без тактического ядерного оружия просто нереально, да и оно не гарантирует успеха. На Юге знают, что первое, что сделает артиллерия КНА, – сровняет с землей Сеул и все остальное в 30–50 км от границы. А ракетные войска КНА способны достать и до Японии, и до базы США на Гуаме. К тому же северяне обзавелись ядерным оружием, хотя оно явно не способно пока поместиться на их носители. Но учитывать фактор его наличия стоит – ядерное устройство может быть доставлено на корабле или подводной лодке в порт противника.

Сидеть в глубокой обороне северяне не станут. Остановить их танковые клинья, может, и удастся, вопрос только, где и какой ценой. Самое главное, что даже если южане с помощью США и победят (что не гарантировано), то место их разрушенной до основания экономики окажется рядом с нынешним местом КНДР.