//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Обострение на Корейском полуострове – война или еще нет?

№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Ярослав ВЯТКИН ]

Обострение на Корейском полуострове – война или еще нет?

Во вторник артиллерия Северной Кореи обстреляла архипелаг Йонпендо в Демилитаризованной Зоне между Северной и Южной Кореями. КНДР заявляет, что обстрел произведен в ответ на огонь, открытый южанами. В общем, на Дальнем Востоке запахло войной.

Острова раздора

Однако это пока лишь запах войны, и не более того. Достаточно быстро выяснились следующие подробности. Архипелаг расположен в спорной зоне, которая по всем географическим признакам должна принадлежать северянам. Но после Корейской войны «силы ООН» (читай – американцы) провели границу так, что острова достались южанам. Они оборудовали там позиции, на которых имеются радиолокационные станции, пункт базирования флота. Такой «навес-плацдарм» северяне не признают до сих пор. Поэтому в этой зоне регулярно происходят вооруженные столкновения.

Военные игры

Армия Южной Кореи недавно решила провести в этом районе крупные учения. Но маневры вполне могут быть маскировкой для развертывания ударных группировок в нужном месте. В мировой военной практике это достаточно распространенный прием. КНДР несколько раз обращалась с просьбой отменить учения. Но это было проигнорировано. Разумеется, в связи с учениями северяне провели свои подготовительные мероприятия. А дальше случилось следующее.

Южнокорейцы проводили утром боевые стрельбы. По их утверждениям, они стреляли в противоположную от КНДР сторону. У северокорейских военных, услышавших залпы, видимо, сдали нервы. И в ответ артиллерия Корейской Народной Армии (КНА) отработала примерно 200 снарядами по позициям армии Южной Кореи. Тип орудий неизвестен. Скорее всего, это 130 мм пушки.

Есть жертвы – известно о двух погибших и 13 раненых южнокорейских морских пехотинцах. Южане в ответ выпустили около 80 снарядов и нанесли, по их словам, «большой ущерб». Впрочем, такие заявления стоит расценивать как пропаганду и рыбацкие байки.

Прогноз развития событий

Войны из данного инцидента не получится. Стороны хорошо понимают, возможные последствия. КНА – опасный противник. Она превосходит своих врагов по общей численности войск и резервов. Правда, в целом их танковый парк менее современен. КНДР выпускает практически все необходимые ей образцы вооружений, среди которых есть вполне достойные.

Однако она серьезно уступает южнокорейской армии в авиации и ПВО. На море южане сильнее по числу крупных кораблей, но северяне обладают огромным количеством боевых катеров и подводных лодок. В том числе малых и сверхмалых, что уравнивает шансы. Северокорейская армия обладает лучшей выучкой – срок срочной службы там 5–12 лет и учат очень хорошо. Особенно хорош их спецназ, обладающий большим опытом боевых операций. Северная Корея явно лучше мотивирована в моральном отношении. В армии там служить и почетно, и самое главное – сытнее, чем на гражданке.

Сытые южане – воины классом пониже, хотя труса праздновать не станут. Служат они меньше – 26 месяцев, то есть опытных кадров в низовом звене у них меньше. Да и терять южанам в случае войны есть что. Там понимают, что наступать против прекрасно укрепленных позиций на Севере без тактического ядерного оружия просто нереально, да и оно не гарантирует успеха. На Юге знают, что первое, что сделает артиллерия КНА, – сровняет с землей Сеул и все остальное в 30–50 км от границы. А ракетные войска КНА способны достать и до Японии, и до базы США на Гуаме. К тому же северяне обзавелись ядерным оружием, хотя оно явно не способно пока поместиться на их носители. Но учитывать фактор его наличия стоит – ядерное устройство может быть доставлено на корабле или подводной лодке в порт противника.

Сидеть в глубокой обороне северяне не станут. Остановить их танковые клинья, может, и удастся, вопрос только, где и какой ценой. Самое главное, что даже если южане с помощью США и победят (что не гарантировано), то место их разрушенной до основания экономики окажется рядом с нынешним местом КНДР.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа. Вопрос: «Не подставляют ли нашу полицию так же, как в 2014-м году в Киеве подставляли «Беркут?»

//В мире

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде бывшего президента Украины Петра Порошенко обозначили условие бунта военных против действующего главы государства Владимира Зеленского. По данному вопросу высказалась волонтер Яна Зинкевич.

//Политика

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка "Азов"* заявили, что экс-президента Украины Петра Порошенко ждет тюремный срок за хищения в государственном концерне "Укроборонпром". Об этом сказано в видеообращении на YouTube.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Возвращение Донецка и Луганска в состав украинского государства невозможно. Об этом в разговоре с представителями российских СМИ заявил источник в политических кругах самопровозглашенной ДНР.

//Непознанное

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

В 2019 году американский лидер Дональд Трамп столкнется с серьезной болезнью, а на Россию упадет метеорит. Об этом говорится в предсказаниях ясновидящей Ванги, опубликованных на страницах британских СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что перенести дату предстоящих выборов в парламент столицы нельзя, поскольку день голосования установлен федеральным законодательством.

//Здоровье

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Специалисты в сфере медицины перечислили вероятные предвестники сахарного диабета. Этому вопросу посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Янина Мелехова стала известной после фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мылодрама», «Ростов», «Вирт: игра не по-детски», «Война», «Между нот, или Тантрическая симфония» и др.

//В мире

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве Соединённых Штатов на Украине заявили, что поддерживают позицию Киева касательно поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму заявили, что собираются обратиться к руководству страны с просьбой начать переговоры с властями Украины о возможности подачи воды из реки Днепр на территорию полуострова.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

По информации Росстата, в России женщины чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет, второго - в 30, а уже третьего - в 31.

//Образование

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

В российском Министерстве просвещения решили отказаться от ЕГЭ для выпускников техникумов и колледжей, поскольку сочли такой экзамен нецелесообразным, рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

//В мире

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Две девушки обвинили младшего сына Елизаветы II принца Эндрю в том, что он позволял себе развязные действия в отношении них. В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали подобные заявления.

//Общество

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

Победительница конкурса «Мисс Россия - 2019» Екатерина Нишанова заявила, что не станет представлять страну на конкурсе «Мисс Земной шар». Вместо неё туда отправится обладательница титула «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко.

//В мире

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация герцогини Сассекской Меган Маркл оказалась под угрозой из-за рекламы таблеток для похудения. Неизвестная компания сделала Меган Маркл лицом своей продукции, даже не поинтересовавшись мнением герцогини по поводу этого.

//Общество

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В Федеральной налоговой службе России (ФНС) "Аргументам недели" сообщили, что в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб. Это на 4,46 руб., или на 1,1% больше, чем в июне. Это подтверждают данные онлайн-касс магазинов.

//Новости партнеров

//Здоровье

Когда стресс может быть полезен?

Когда стресс может быть полезен?

Американские исследователи рассказали, что, вопреки распространенному мнению, стрессы могут быть полезными для людей. По мнению специалистов, тревога стимулирует людей к действиям.

//Шоу-бизнес

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Российский певец Александр Серов заявил о своём намерении в судебном порядке взыскать с «Первого канала» и шоу «Пусть говорят» один миллион рублей. С начала этого года на телепередаче было три выпуска о жизни музыканта.

//Общество

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

В ленинградской области детский омбудсмен Тамара Литвинова заявила, что не станет вмешиваться в ситуацию с обрядом крещения, после которого мать годовалого ребёнка обвинила священника в грубом обращении с младенцем.

//Общество

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Стоит немного углубиться в Подмосковье, как сразу же повышается вероятность набрести на заброшенный коттеджный посёлок, которых в Московской области около восьми сотен. Что не так с элитным жильём и почему готовые дома остаются без хозяев?

//В мире

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести на западе Швейцарии из-за паводка. Наводнения в кантоне Вале были вызваны обрушившимся на регион в воскресенье вечером сильнейшим штормом.

//В мире

Порошенко пригрозил проверкой себя на детекторе лжи в прямом эфире

Порошенко пригрозил проверкой себя на детекторе лжи в прямом эфире

Экс-президент Украины заявил о готовности к детектору лжи в эфире телеканала «Прямой». Это стало ответом на предложение следователя пройти такую же проверку в рамках следственных действий в здании Государственного бюро расследований. Об этом сообщают украинские масс-медиа.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Алла Вербер: смерть от морепродуктов и состояние, сколоченное на антиквариате, скупленном в блокадном Ленинграде за еду
2

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
3

"Так выглядят мои пропитые одноклассницы", медиа-персоны "загнобили" финалисток шоу "Миссис Россия -2019"
4

"12 ракетчиков в тяжелейшем состоянии. Пятеро из них не пережили эту ночь". Продолжение трагедии под Северодвинском
5

Подруга Аллы Вербер рассказала, как прошли последние сутки жизни фешн-иконы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры