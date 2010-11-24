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Обама оказался двуликим Янусом

№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]

Обама оказался двуликим Янусом

Перед самым отлетом с саммита НАТО в Лиссабоне президент США Барак Обама попросил организовать для него встречу с Президентом России Дм. Медведевым. Как позднее заявил неназванный представитель Белого дома, разговор был «очень сердечным» и прошел «с глазу на глаз». Однако другой советник президента Обамы подчеркнул: «Это не была двусторонняя встреча, она была неформальной и незапланированной».

На это уточнение многие наблюдатели не обратили внимания. Однако ранее в Лиссабоне президент США впервые провел полноценную двустороннюю встречу с главным недругом Кремля – М. Саакашвили. Более того, по словам заместителя министра иностранных дел Грузии Г. Бокерия, «в ходе саммита Б. Обама провел всего две отдельные встречи – с президентом Грузии и президентом Афганистана». Позднее это подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил: «Если не считать Х. Карзая, у Обамы здесь отдельных встреч практически ни с кем не было. Конечно, это очень важный знак».

Встреча была полностью закрыта для журналистов, поэтому узнать о содержании разговора можно только со слов участников. По словам грузин, Обама во время переговоров не скупился на похвалы в адрес «молодой демократии». И даже поддержал Грузию на пути вступления в НАТО. Белый дом оценивает итоги разговора скромнее – США выражают поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. Но опровержения грузинских заявлений не последовало.

По мнению аналитиков, эти демонстративные действия американской администрации напоминают «плевок в лицо российской власти». К тому же именно в дни лиссабонского саммита в Тбилиси прошла международная конференция по так называемому «черкесскому вопросу» – «Сокрытые нации, продолжающиеся преступления: Северный Кавказ между прошлым и будущим». В ее ходе участники выразили протест против проведения в 2014 г. Сочинской олимпиады. По их мнению, ровно 150 лет назад, в 1864 г., Россия закончила войну за покорение Западного Кавказа.

Подобные мероприятия вместе с отменой виз для жителей северокавказских республик направлены на отрыв Северного Кавказа от России. Для Тбилиси это очень важный вопрос. Большое количество грузин уверено, что «северная империя» готовится к новой войне и, когда представится удобный случай, зальет их родину кровью. В последнее время там серьезно опасаются возрождения Москвой и использования против Грузии национальных воинских формирований. К примеру, знаменитой «Дикой дивизии» (кавалерийская часть, сформированная в 1914 году. На 90% она состояла из добровольцев-мусульман – уроженцев Кавказа).

На собственную армию многие грузины надежд не питают. Они прекрасно помнят, что в 2008 г. не армия спасала страну, а, наоборот, – страна прятала и спасала армию. Поэтому вопрос вступления в НАТО для Грузии – это та морковка, подвесив которую США могут полностью контролировать политику Тбилиси. Одновременно Белый дом оказывает давление на Москву, добиваясь нужных уступок.

По итогам лиссабонского саммита может показаться, что отношения России с США и НАТО перешли в некую «новую фазу» и значительно потеплели. Но все не так радужно и просто. Американцы, как обычно, ведут более сложную, двойную, а зачастую и тройную игру. Пресса США называет Саакашвили «кудесником», а сам он утверждает, что не помнит, когда в последний раз выдавалась настолько плодотворная международная неделя.

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