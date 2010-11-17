Новозеландская оленина вместо украинского сала

Недавно образованный Таможенный союз (ТС) России, Беларуси и Казахстана находит новых сторонников по всему миру, в том числе в самых удаленных странах. Активно способствует этому мировой кризис перепроизводства. 13 ноября на встрече в Иокогаме премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки убедил Президента России Дм. Медведева начать работу над соглашением о свободной торговле между Таможенным союзом и его страной.

Новая Зеландия – небольшое государство (население 4,3 млн. человек). Страна обладает высокоразвитой сельскохозяйственной индустрией. На каждого новозеландца (включая младенцев и глубоких стариков) приходится более 10 овец, две коровы (мясная и молочная) и один олень примерно на двух человек. Причем все это великолепие существует без каких-либо дотаций фермерским хозяйствам со стороны государства. Также в стране развито рыболовство – 90% добытых морепродуктов предназначено на экспорт. Понятно, что это богатство необходимо куда-то продавать, а сделать это в нынешних экономических условиях непросто – мировой спрос неуклонно падает.

Именно поэтому Джон Ки назвал начало работы над соглашением о свободной торговле «очень важным этапом за последние 65 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между нашими странами». Для нашей страны это событие имеет скорее политический вес – внутренний рынок далекого государства в юго-западной части Тихого океана невелик.

Это событие является однозначным сигналом для Украины, которая активно противится вступлению в Таможенный союз. Некоторые эксперты утверждают, что в ответ ТС способен полностью перекрыть Украине доступ к рынку Казахстана. К примеру, сегодня Киев поставляет туда более половины своей экспортной курятины. Запретительные меры уже приняты по отношению к украинской «молочке». Россия просто не пропускает через свою территорию предпринимателей, которые не имеют контракта с Россельхознадзором.