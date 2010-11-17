Барак Обама – львы уже вышли на охоту

Сразу после окончания саммита G20 в Южной Корее некоторые экономические аналитики сделали предельно жесткие заявления: «Второй этап Великой депрессии, которого ждали более года, – начался». По их словам, из поступающей информации становится ясно, что в США опять происходит спад производства. Вероятно, официально о депрессии будет объявлено чуть позже – через несколько месяцев. Но к тому времени в разных странах уже появится много «живых трупов» – потенциальных банкротов.

А незадолго до встречи лидеров «Большой двадцатки» в США произошло знаковое событие. Глава ФРС Бен Бернанке объявил о начале «второго этапа количественного смягчения». Проще говоря, он пообещал влить в американскую экономику 600 млрд. ничем не обеспеченных долларов. За что его тут же резко раскритиковали практически все известные экономисты. Во время саммита в Сеуле дело дошло до того, что президент Бразилии Лула да Сильва призвал весь мир полностью отказываться от доллара.

Одновременно с решением ФРС в США вышло интересное интервью с неназванным сотрудником Белого дома. Таинственный инсайдер заявил: «Белый дом в панике. Все еще сильно надеются и поддерживают президента Обаму. Но скоро все изменится. Президента оставят без защиты. Его ближайшее окружение напугано до смерти. Люди боятся того, что может случиться в ближайшие месяцы. У них везде враги – в Республиканской и Демократической партиях. Президент Обама потерян. Абсолютно потерян».

По словам инсайдера, раньше у него были очень большие надежды на Обаму. Во время предвыборной кампании Барак был очень хорош. Бриллиант. Но слишком быстро все пошло не так. Скоро Белый дом будет маргинализован, и появится новый лидер. Начало этому процессу положили последние выборы в Конгресс. Теперь Обама не имеет там большинства и поэтому очень уязвим.

Далее сотрудник Белого дома объяснил ситуацию подробно: «Помните Монику Левински? Если бы демократы не потеряли Конгресс в 1994 году, не было бы никакого скандала. То же самое было и с Уотергейтом (политический скандал, закончившийся в 1974 г. отставкой президента Ричарда Никсона). Сейчас президент-демократ, глядя на республиканский Конгресс, понимает, что скоро столкнется с реальным штормом – даже сторонники Обамы начинают отделять себя от него».

Безусловно, обладая всей этой информацией, на встрече в Южной Корее президент США много шутил и улыбался во весь свой белозубый рот. Не забыл он пожать множество рук расквартированных в Сеуле и тоже чрезвычайно веселых американских солдат. Обама явно старался казаться жизнерадостным и полным сил. Однако на общей фотографии лидеров двадцатки и других участников встречи Барака скромно поставили почти с самого края.

Это заставило наблюдателей вспомнить еще одни очень образные слова таинственного инсайдера: «Вы когда-либо смотрели программы о природе, где показывали, как стадо избегает больного животного? Мы получили ту самую бедную антилопу, которая пытается соединиться со всеми, а они убегают от нее. Здоровые антилопы могут даже напасть. Это же случается и в политике. Если вы находитесь в беде, другие отделяются от вас. Именно это происходит с президентом Обамой... (Длинная пауза.) И львы начинают свою охоту».