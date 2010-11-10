Нагорный Карабах – войны сейчас не будет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил о возможности решения карабахского конфликта военным путем. Эти слова он произнес на церемонии прощания с двумя военнослужащими, погибшими «при отражении атак армянских войск на азербайджанские позиции». Так в Азербайджане называют очередную перестрелку на границе с Карабахом, вину за которую каждая сторона перекладывает на противника.

Подобные заявления президент Азербайджана делает не впервые. Можно даже сказать, что они являются своеобразной мантрой бакинской политики. На такие заявления Баку толкает то, что по формальным показателям армия Азербайджана значительно сильнее вооруженных сил (ВС) Армении. По общей численности она больше в 1,6 раза, по танкам – в 2 раза, по боевым бронированным машинам – в 1,7, по артиллерии – вдвое.

Правда, если оценивать качественные показатели, то все несколько менее радужно. Например, превосходство в авиации не имеет значения на фоне серьезного превосходства армян в системах ПВО, поставляемых и модернизируемых Россией. А превосходства в танках и артиллерии в условиях местного театра военных действий явно недостаточно для взлома насыщенной фортификационными сооружениями и противотанковыми средствами обороны армян в Карабахе. Да и все эти подсчеты не учитывают боевую мощь ВС непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. А у них танков и орудий примерно столько же, как и у Армении.

Пока азербайджанцы рассчитывают, что закупки дальнобойного вооружения на Украине – 203 мм САУ «Пион», РСЗО особой мощности «Смерч», тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также израильских РСЗО LAR-160 и LYNX с управляемыми боеприпасами позволит им достичь преимущества. С этой же целью совершенствуется разведка – в Турции закупается современная аппаратура, в Израиле – беспилотники. Армения тоже не сидит сложа руки – приобретает современное оружие в России. Выучка и боевой дух у армянской и особенно карабахской армии выше, чем у ВС Азербайджана. Кроме того, в республике находится 102-я военная база нашей страны.

Баку не стоит рассчитывать на помощь Турции в войне. Конечно, турки имеют давние счеты с армянами, но связываться с Россией им не с руки. Как бы они ни любили своих «братьев» в Азербайджане – миллионы русских туристов, русский газ, строительные контракты они любят куда больше.

Самому Азербайджану начинать войну пока тоже нет смысла – плохо для инвестиций. Кроме того, мгновенно пострадает бизнес азербайджанской диаспоры в России. С другой стороны, в случае резкого ухудшения экономической ситуации в стране Баку может решиться на авантюру. Не стоит сбрасывать и фактор США, которые очень любят устраивать очаги напряженности по всему миру.