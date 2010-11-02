Белоруссия переплачивает за нефть

В споре вокруг поставок российской нефти в Белоруссию долгое время в тайне оставалась самая главная информация – по какой цене Венесуэла продает Минску свою нефть? На эту тему российские и белорусские аналитики исписали сотни страниц. Мнения разделились.

Белорусы считали, что Каракас продает нефть со скидкой. Россияне – что Уго Чавес, конечно, экстравагантный политик, но деньги считать умеет. Таинственное молчание хранили только в Венесуэле, чем подливали масла в огонь экономических споров. Наконец, в Южной Америке разговорились.

Помогла этому местная оппозиция. Ее представители обвинили президента страны в том, что по политическим причинам он поставляет нефть некоторым странам со значительной скидкой. Из-за этого страдает его собственный народ. В ответ министр нефтяной промышленности Венесуэлы заявил: «Мы никому не делаем скидок. Наша страна продает нефть в Белоруссию по цене выше рыночной. Средняя цена составила 78 долларов за баррель, это на 60 центов выше цены сорта WTI».

Несмотря на это, видимо, в пику Кремлю А. Лукашенко решил продолжить подобную практику. Во время недавнего визита Уго Чавеса он подписал с ним контракт на поставку в 2011–2013 гг. 30 млн. тонн нефти.

Одновременно с новостями из Каракаса пришло сообщение о завершении строительства линейной части «Балтийской трубопроводной системы-2» (БТС‑2). 28 октября в Ленинградской области в районе Усть-Луги состоялась сварка заключительного стыка этого нефтепровода. По нему транзитная российская нефть пойдет в обход Белоруссии. Мощность БТС-2 на первом этапе составит 30 млн. тонн в год, на втором этапе – до 38 млн. тонн.