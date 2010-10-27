//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Афганский «котел нестабильности»

№ 42(232) от 28.10.2010 [«Аргументы Недели », Военный эксперт «АН» Ярослав ВЯТКИН ]

Афганский «котел нестабильности»

Со времени нашей прошлой публикации о ситуации в Афганистане «свет в конце тоннеля» западная коалиция там так и не увидела. Прошло почти полтора месяца с начала «битвы за Кандагар», названной главной и решительной операцией. Но успеха американцы там так и не добились.

Битва за Кандагар

Американские штабы, ответственные за подготовку и проведение операции, достойны «двойки». Там даже ее название – «Сотрудничество для Кандагара» – перевели на язык дари, хотя население провинции говорит на пушту. Американцы недооценили численность, подготовку и моральное состояние противника. Видимо, думали, что «войны выигрывает авиация» и что талибы просто разбегутся.

Сначала в наступлении участвовали 4800 солдат 101-й воздушно-штурмовой дивизии, а также части Афганской национальной армии (АНА). К операции привлекли местную полицию, наемников из частных компаний и даже банды местных наркобаронов и вождей. Их главари быстро стали «полковниками» и «майорами» АНА. Заросшие бандитские рожи здорово смотрелись на фоне новенького американского камуфляжа. Но «абреки» и бойцы афганской армии, не стесняясь, стали продавать оружие и припасы талибам. После этого норовили разбежаться по домам.

Быстро выяснилось, что талибов в районе более 20 тыс., а местность усеяна минно-взрывными заграждениями. Американцев ждали многочисленные подвижные засады, огневые точки с грамотно перекрывающими друг друга секторами обстрела, минометные и ракетные удары. Талибы имели агентуру в стане противника – штабах АНА.

Американская группировка попала в «котел». Ее снабжали по воздуху, сбрасывая грузы с парашютом, – вертолеты прорваться могли далеко не всегда.

Талибы не стали пытаться добивать противника. Видимо, не хватало сил, да и авиация США не спала. Американцы разработали операцию по спасению своих войск и нанесли удар. Причем именно по тем районам, из которых талибы увели свои силы на блокирование «котла». Противник этого не ждал, как и не ждал того, что американские десантники будут стойко держаться в окружении. В результате талибы потеряли многие важные районы. Им пришлось переключиться на удары по коллаборационистам – местным властям и полиции, что дало свой результат. Сейчас о войне те и слышать не хотят.

Боевая ничья

Этот регион – вотчина талибов. Кандагар – один из основных перевалочных пунктов снабжения группировки американцев и их союзников наряду с Кабулом. Туда из Пакистана ежедневно приходят десятки конвоев из сотен машин. Доходят не все – их жгут десятками. Местность там сложная, изобилует кяризами – оросительными тоннелями, в некоторых из них проедет не только ишак с оружием, но и джип. Там довелось помучиться еще нашим войскам.

Судя по всему, операция провалилась, несмотря на ряд успехов армии США. В общем, боевая ничья. С одной стороны – десятки убитых американцев и сотни их местных союзников, масса сожженных бронемашин, сбитые вертолеты и гигантские расходы. С другой – потери талибов в живой силе намного больше. Но это их не особенно волнует – людские ресурсы есть.

Что там, за Рубиконом?

В свете надвигающегося исхода американцев из Афганистана (многие союзники уже собирают вещи) возникает вопрос – а что дальше? В то, что режим Карзая в одиночку проживет хотя бы три года, как режим Наджибуллы, – не верит никто. Наджибулла, кстати, мог бы держаться и дальше – оружия у него хватало, а в армии имелись достаточно боеспособные части. Но «новая Россия» с «новым курсом внешней политики» тогда предала своих союзников, перекрыв Кабулу поставки топлива. Армия без бензина и солярки мертва, и режим рухнул.

Американцы, конечно, вряд ли совершат нечто подобное, но режим Карзая боеспособных частей не имеет вообще. Вслед за падением кабульского режима неизбежен фактический распад страны. Узбекские и таджикские северные провинции не потерпят над собой владычества ультрарадикальных исламистов, вдобавок пуштунов, да еще и с огромной долей выходцев из Пакистана.

Делиться властью победившие талибы с ними всеми наверняка не будут. Сомнительно также, что афганцы сумеют просто так договориться между собой. Нет фигур, устроивших бы всех. Возвращение короля к власти вряд ли поможет. В Афганистане его ждет не больше людей, чем в России – династию Романовых.

Следом вполне вероятна дестабилизация на значительных территориях Пакистана, вплоть до распада страны. Это очень опасно – она владеет пусть плохим, но ядерным оружием и 600-тысячной армией. Но даже если Пакистан удержится, то с Афганистаном что-то надо будет делать. Данный «котел нестабильности» способен заварить такую кашу, что запылает вся Средняя Азия. А это уже – зона российских жизненно важных интересов, да еще и примыкающая к нашим границам.

Позиция России

Не так давно появилась информация, что Россия собирается оказать помощь США в решении афганской проблемы военным путем. Якобы мы планируем отправить на помощь американцам военнослужащих 45-го гвардейского отдельного разведполка ВДВ или бригад спецназа ГРУ. Конечно, эта информация была сразу же опровергнута.

России совершенно не нужно соваться в афганский капкан, брать на себя «почетную» роль таскающих из огня каштаны для американцев. Да и рейды разведгрупп нашего спецназа почти ничего бы не изменили – этого попросту мало. Не говоря уж о том, что возможны потери при совершенно непонятной мотивации такого вмешательства. России нет выгоды в том, чтобы садиться в тонущую лодку американской афганской кампании. На данном этапе наша страна может лишь зарабатывать на транзите материалов и техники для войск коалиции или помочь им эвакуироваться.

Но вот после ухода американцев и крушения кабульского режима, в случае развала и угрозы разрастания «зоны нестабильности» на север меры принимать придется. Россия и сейчас кое-что делает. Недавняя история с «внезапной» эпидемией штамма грибка, уничтожающего опиумный мак, который разрабатывался и в России, и в Узбекистане, тому пример. Такая своего рода «стратегия непрямых действий». Ее придется придерживаться и далее. Например, вернуться к поддержке узбекских и таджикских районов и формирований на севере страны, своего рода «Северного Альянса – 2».

Конечно, это потребует денег и поставок оружия; возможно, обучения бойцов советниками, информационной поддержки. Но это копейки по сравнению с тем, что придется делать, если ситуация обострится и нам надо будет уже помогать тушить пламя среднеазиатским государствам. Недавняя Ошская резня покажется пьяной дракой у ночного магазина.

Впрочем, такие варианты уже наверняка прорабатываются всеми соседями Афганистана. Но есть шанс, что афганский котел, переварив проамериканский режим, так и останется в вечной стадии войны всех со всеми. Это в общем всех устраивает. Лишь бы пожар не распространялся наружу.

Война – дорогое удовольствие

Особенно, если она ведется за тридевять земель от дома, на удаленном театре, не имеющем близких источников снабжения. А если это война с противником, который вовсе не стремится к лобовым столкновениям, предпочитая засады, огневые налеты, мины, теракты с привлечением смертников, то становится совсем нелегко. Афганские журналисты (удивительно, но они есть) сделали показательный расчет. США тратят на войну в Афганистане более 100 млрд. долл. в год (по некоторым данным, до 200 млрд.), убивая при этом до 2 тыс. бойцов «Талибана». Иными словами, американцы тратят на уничтожение одного талиба 50–100 млн. долларов. Конечно, это не совсем корректный подсчет. Но тем не менее цифра показательна.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

//В мире

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой назвал украинские регионы, которые могут выйти из состава бывшей советской республики вслед за Крымом. По данному вопросу Липовой высказался в разговоре со СМИ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники преодолели эстафетой дистанцию в 45 километров и установили новый рекорд. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такое расстояние на открытой воде Байкала.

//В мире

Срок наступления «мощного экономического кризиса» на Украине предсказал аналитик

Срок наступления «мощного экономического кризиса» на Украине предсказал аналитик

Украину в обозримом будущем ждет повторение кризисов 2008-го и 2014-2015 годов. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил украинский экономист Виктор Скаршевский.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Топ-7 предполагаемых причин начала Третьей мировой войны составили в сети

Топ-7 предполагаемых причин начала Третьей мировой войны составили в сети

Обозначены предполагаемые причины начала Третьей мировой войны. Соответствующий топ-7 появился в сети. В список, в частности, попали дефицит продуктов питания и эпидемии смертельных болезней.

//Общество

В Ростовской области завершают уборку ранних зерновых с новыми рекордами

В Ростовской области завершают уборку ранних зерновых с новыми рекордами

Донские аграрии собрали урожай, который не только превышает прошлогодние показатели по валовому объему и по количеству центнеров с гектара, но и на 90 % состоит из высококачественного продовольственного зерна.

//Авиа, ж/д транспорт

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Авиабилеты из России за рубеж с завтрашнего дня вырастут в цене. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий по покупке и бронированию билетов Туту.ру.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Новости СМИ2

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию
2

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"
3

Лолита высказалась о лопнувшем на концерте комбинезоне Дженнифер Лопес
4

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики
5

Стал известен гороскоп Павла Глобы для знаков, которым повезет в августе 2019-го

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры