Афганский «котел нестабильности»

Со времени нашей прошлой публикации о ситуации в Афганистане «свет в конце тоннеля» западная коалиция там так и не увидела. Прошло почти полтора месяца с начала «битвы за Кандагар», названной главной и решительной операцией. Но успеха американцы там так и не добились.

Битва за Кандагар

Американские штабы, ответственные за подготовку и проведение операции, достойны «двойки». Там даже ее название – «Сотрудничество для Кандагара» – перевели на язык дари, хотя население провинции говорит на пушту. Американцы недооценили численность, подготовку и моральное состояние противника. Видимо, думали, что «войны выигрывает авиация» и что талибы просто разбегутся.

Сначала в наступлении участвовали 4800 солдат 101-й воздушно-штурмовой дивизии, а также части Афганской национальной армии (АНА). К операции привлекли местную полицию, наемников из частных компаний и даже банды местных наркобаронов и вождей. Их главари быстро стали «полковниками» и «майорами» АНА. Заросшие бандитские рожи здорово смотрелись на фоне новенького американского камуфляжа. Но «абреки» и бойцы афганской армии, не стесняясь, стали продавать оружие и припасы талибам. После этого норовили разбежаться по домам.

Быстро выяснилось, что талибов в районе более 20 тыс., а местность усеяна минно-взрывными заграждениями. Американцев ждали многочисленные подвижные засады, огневые точки с грамотно перекрывающими друг друга секторами обстрела, минометные и ракетные удары. Талибы имели агентуру в стане противника – штабах АНА.

Американская группировка попала в «котел». Ее снабжали по воздуху, сбрасывая грузы с парашютом, – вертолеты прорваться могли далеко не всегда.

Талибы не стали пытаться добивать противника. Видимо, не хватало сил, да и авиация США не спала. Американцы разработали операцию по спасению своих войск и нанесли удар. Причем именно по тем районам, из которых талибы увели свои силы на блокирование «котла». Противник этого не ждал, как и не ждал того, что американские десантники будут стойко держаться в окружении. В результате талибы потеряли многие важные районы. Им пришлось переключиться на удары по коллаборационистам – местным властям и полиции, что дало свой результат. Сейчас о войне те и слышать не хотят.

Боевая ничья

Этот регион – вотчина талибов. Кандагар – один из основных перевалочных пунктов снабжения группировки американцев и их союзников наряду с Кабулом. Туда из Пакистана ежедневно приходят десятки конвоев из сотен машин. Доходят не все – их жгут десятками. Местность там сложная, изобилует кяризами – оросительными тоннелями, в некоторых из них проедет не только ишак с оружием, но и джип. Там довелось помучиться еще нашим войскам.

Судя по всему, операция провалилась, несмотря на ряд успехов армии США. В общем, боевая ничья. С одной стороны – десятки убитых американцев и сотни их местных союзников, масса сожженных бронемашин, сбитые вертолеты и гигантские расходы. С другой – потери талибов в живой силе намного больше. Но это их не особенно волнует – людские ресурсы есть.

Что там, за Рубиконом?

В свете надвигающегося исхода американцев из Афганистана (многие союзники уже собирают вещи) возникает вопрос – а что дальше? В то, что режим Карзая в одиночку проживет хотя бы три года, как режим Наджибуллы, – не верит никто. Наджибулла, кстати, мог бы держаться и дальше – оружия у него хватало, а в армии имелись достаточно боеспособные части. Но «новая Россия» с «новым курсом внешней политики» тогда предала своих союзников, перекрыв Кабулу поставки топлива. Армия без бензина и солярки мертва, и режим рухнул.

Американцы, конечно, вряд ли совершат нечто подобное, но режим Карзая боеспособных частей не имеет вообще. Вслед за падением кабульского режима неизбежен фактический распад страны. Узбекские и таджикские северные провинции не потерпят над собой владычества ультрарадикальных исламистов, вдобавок пуштунов, да еще и с огромной долей выходцев из Пакистана.

Делиться властью победившие талибы с ними всеми наверняка не будут. Сомнительно также, что афганцы сумеют просто так договориться между собой. Нет фигур, устроивших бы всех. Возвращение короля к власти вряд ли поможет. В Афганистане его ждет не больше людей, чем в России – династию Романовых.

Следом вполне вероятна дестабилизация на значительных территориях Пакистана, вплоть до распада страны. Это очень опасно – она владеет пусть плохим, но ядерным оружием и 600-тысячной армией. Но даже если Пакистан удержится, то с Афганистаном что-то надо будет делать. Данный «котел нестабильности» способен заварить такую кашу, что запылает вся Средняя Азия. А это уже – зона российских жизненно важных интересов, да еще и примыкающая к нашим границам.

Позиция России

Не так давно появилась информация, что Россия собирается оказать помощь США в решении афганской проблемы военным путем. Якобы мы планируем отправить на помощь американцам военнослужащих 45-го гвардейского отдельного разведполка ВДВ или бригад спецназа ГРУ. Конечно, эта информация была сразу же опровергнута.

России совершенно не нужно соваться в афганский капкан, брать на себя «почетную» роль таскающих из огня каштаны для американцев. Да и рейды разведгрупп нашего спецназа почти ничего бы не изменили – этого попросту мало. Не говоря уж о том, что возможны потери при совершенно непонятной мотивации такого вмешательства. России нет выгоды в том, чтобы садиться в тонущую лодку американской афганской кампании. На данном этапе наша страна может лишь зарабатывать на транзите материалов и техники для войск коалиции или помочь им эвакуироваться.

Но вот после ухода американцев и крушения кабульского режима, в случае развала и угрозы разрастания «зоны нестабильности» на север меры принимать придется. Россия и сейчас кое-что делает. Недавняя история с «внезапной» эпидемией штамма грибка, уничтожающего опиумный мак, который разрабатывался и в России, и в Узбекистане, тому пример. Такая своего рода «стратегия непрямых действий». Ее придется придерживаться и далее. Например, вернуться к поддержке узбекских и таджикских районов и формирований на севере страны, своего рода «Северного Альянса – 2».

Конечно, это потребует денег и поставок оружия; возможно, обучения бойцов советниками, информационной поддержки. Но это копейки по сравнению с тем, что придется делать, если ситуация обострится и нам надо будет уже помогать тушить пламя среднеазиатским государствам. Недавняя Ошская резня покажется пьяной дракой у ночного магазина.

Впрочем, такие варианты уже наверняка прорабатываются всеми соседями Афганистана. Но есть шанс, что афганский котел, переварив проамериканский режим, так и останется в вечной стадии войны всех со всеми. Это в общем всех устраивает. Лишь бы пожар не распространялся наружу.