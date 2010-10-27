Грузия дразнит медведя и волка

Скандал с отменой Тбилиси визового режима для северокавказских республик России продолжает разрастаться. 26 октября полпред президента России в СКФО Александр Хлопонин заявил, что в преддверии Олимпиады в Сочи «западные спецслужбы и отдельные провокаторы заинтересованы в развитии болевых точек кавказской тематики». И действия грузинских властей «точно вписываются в идеологическую концепцию разрушения общекавказской стабильности».

Напомним, что с 13 октября жители Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии по решению руководства Грузии могут находиться на территории страны без виз сроком на 90 суток.

Как заявила 21 октября экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, «власти Грузии затеяли очень опасную игру. Существует реальная угроза, что из-за их спекуляций мы ввяжемся в такую провокацию, которая полностью уничтожит грузинскую государственность». Иными словами, шансы для начала новой войны увеличиваются.

У Бурджанадзе есть все основания опасаться подобного развития событий. В середине октября бывший ближайший сторонник президента Грузии экс-министр обороны Ираклий Окруашвили рассказал всему миру, что несколько лет назад на армейских базах в Грузии готовились северокавказские боевики. Власти его страны предоставляли чеченским боевикам коридоры и обеспечивали транзит для прохода на территорию России. Через грузинские банки проводились деньги, предназначенные для чеченских экстремистов. По словам Окруашвили, он всегда был категорически против этого.

Понятно, что эти слова бывшего высокопоставленного грузинского чиновника не могли остаться незамеченными в Чечне. 22 октября, через несколько дней после нападения на чеченский парламент глава республики Рамзан Кадыров заявил в Грозном, что через Грузию в Чечню раньше отправляли целые группы бандитов. А сегодня эта закавказская страна остается почти единственным источником, где помогают экстремистам. «Есть информация, что и сейчас там вербуют молодежь для отправки в Чечню», – сказал Кадыров. Понятно, что официальный Тбилиси все это опровергает, но ситуация накаляется.

Несколько разрядило обстановку заявление первого вице-премьера правительства Украины Андрея Клюева. В тот же день, 22 октября, он рассказал, что Украина больше не планирует поставлять оружие в Грузию. «С Россией у нас братские отношения», – заявил вице-премьер.