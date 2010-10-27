Китайцы воюют с США и предупреждают ЕС и Россию

21–22 октября китайская газета «Жэньминь жибао» (название переводится на русский как «Народная ежедневная газета») опубликовала целую серию статей, в которых гневно обличила американские власти за проводимую ими политику. Важный момент – газета является официальным печатным изданием ЦК Коммунистической партии Китая.

Риторика «Народной газеты» временами напоминает эпоху Мао Цзэдуна, которая, казалось бы, давно ушла в прошлое. В Пекине считают, что «американские политиканы платят Китаю «черной неблагодарностью» и более того – «США объявили начало валютной войны, направив острие меча на Китай».

По мнению издания, «американцы забыли, кто в самое трудное для них время оказывал неизменную поддержку. В сентябре 2008 г. в результате банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers Соединенные Штаты впали в самый тяжелый экономический кризис после 1929 года. Китай своевременно протянул руку помощи, увеличив объем покупки государственных долгов США».

Но такой отповеди «Жэньминь жибао» кажется мало, и она продолжает: «США превратились в «паразита», который живет за счет экономик чужих стран. Опираясь на доллар в качестве международной валюты, Соединенные Штаты выпускают огромное количество купюр, экспортируют доллары в обмен на товары. Эта уродливая финансовая система обеспечивает американцам роскошную жизнь».

Китайцы считают, что доллар грабит весь мир и сейчас происходит его крах. Более того, весь мир стоит перед лицом глобальной катастрофы. Она возникла в результате международного финансового кризиса и приведет к экономической депрессии и повышению цен.

Далее Пекин обращает внимание ЕС на происходящее: «Европа должна хорошо понимать, что после депрессии наступит экономическая катастрофа в зоне евро. Тогда уже никто не сможет спастись от бедствия. Поэтому страны, где в обороте нет долларов, должны совместными усилиями бороться с девальвацией национальной валюты США. Это есть важная политическая и экономическая задача каждого государства в мире».

Отдельную статью «Жэньминь жибао» посвятила России. Как пишет газета, более 20 китайских ученых провели симпозиум «Регулирование внутреннего и внешнего курсов России: перспективы и контрмеры». Участники научной конференции считают, что «перезагрузка» российско-американских и российско-европейских отношений, выдвинутая Дм. Медведевым, возможно, приведет к тому, что Россия встанет в очередной раз на одни и те же грабли. И М. Горбачев, и Б. Ельцин, и В. Путин, каждый из них в первый год после вступления в свою должность претворял внешнеполитический курс, ориентированный на Запад. В результате чего последовали развал Советского Союза, финансовый кризис 1998 г. и «цветные» революции.

Китайцы отмечают, что потепление в отношениях между Россией и США означает то, что временное, частичное сотрудничество просто маскирует длительные и всесторонние противоречия. Поэтому неизвестно, как долго для Москвы может продолжаться такой «период стратегических возможностей».