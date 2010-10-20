Китайцы готовят экономический захват Европы

В последнее время Пекин резко активизировал продвижение своих мегапроектов по строительству промышленных зон на территории европейских стран. Вызвано это тем, что из-за мирового кризиса перепроизводства восточный гигант нуждается в новых рынках сбыта. Небольшие и небогатые европейские страны прекрасно подходят для отработки Китаем стратегии экономического захвата Европы.

Греции, попавшей в трудное финансовое положение, китайцы предложили профинансировать строительство огромных предприятий для «окончательной обработки» продукции, поставляемой из Поднебесной. Они должны расположиться прямо на территории контейнерного терминала крупнейшего порта страны Пирея. Там будет собираться доставляемая в разобранном виде бытовая техника.

Таким образом, китайцы получат право украшать ее наклейкой с надписью «Сделано в Европе». За счет этого Пекин надеется получить значительное конкурентное преимущество – цена китайской продукции будет значительно дешевле европейских аналогов.

Белоруссия из-за конфликта с российским руководством тоже попала в непростую экономическую ситуацию. Руководство страны очень заинтересовано в притоке любых инвестиций. Поэтому в ходе визита в Пекин А. Лукашенко предложил территорию своей страны для строительства технопарка. Китайцы не против, но их планы поразили многих. Пекин хочет построить гигантскую промышленную зону. По площади она должна быть примерно равна территории, занимаемой столицей страны Минском.

И наконец, 15 октября заместитель министра коммерции КНР прибыл с визитом в Болгарию, где встретился с премьер-министром и министром экономики этой страны. Там в настоящий момент китайцы ведут активное строительство огромного технопарка в пригороде Софии. Болгария тоже нуждается в деньгах и рассчитывает стать «троянским конем» Китая для захвата рынков Евросоюза.