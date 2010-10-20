Саакашвили выказывает признаки гениальности

Вся Грузия в последние дни бурно обсуждает неожиданную новость. Правительство страны начало активно лоббировать переселение южноафриканских буров на территорию Грузии.

16 октября по грузинскому телевидению был показан сюжет о том, что бурам-фермерам (африканерам) в ЮАР живется очень плохо. Власть в бывшей стране апартеида переменилась, и теперь белых там обижают многочисленные негритянские племена. Министр Грузии по делам диаспор недавно нанес визит в ЮАР и подписал с фермерами меморандум о взаимопонимании. Африканерам обещают в Грузии лучшие земли и золотые горы. Пока речь идет о переселении 41 тыс. бурских семей. Сколько в итоге их приедет на Кавказ, пока, конечно, не известно.

Экстравагантной эта идея выглядит только на первый взгляд. Дело в том, что в Грузии, как и в России, имеется серьезная демографическая проблема. Население этой страны уменьшается. Грузины в массовом порядке продолжают уезжать со своей родины. Кроме этого от Грузии в 2008 г. отделились целых два народа – осетины и абхазы. Так что такое пополнение «свежей кровью» было бы весьма не лишним.

К тому же, как показывает практика подобных переселений, вновь прибывшие граждане обычно очень лояльно относятся к властям принимающей страны. Правительство всегда может опереться на них при волнениях местного населения.