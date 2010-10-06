Китайцы недовольны позицией Кремля по Ирану

Как утверждают некоторые эксперты, визит Президента России Дм. Медведева в Китай завершился совсем не так хорошо, как об этом было объявлено в государственных СМИ. При этом они ссылаются на свои источники в МИДе, а также на оценку итогов пекинских переговоров, которая была дана в «нефтегазовых кругах».

Несмотря на всю пышность приема и протокола, руководство Китая якобы очень раздражено последними политическими решениями, принятыми в Кремле. Конкретно – поддержкой Москвы санкций ООН и США против Ирана. В Пекине это поняли однозначно – русские создают ситуацию, при которой Китай остается в одиночестве против США. Все это серьезно беспокоит китайское руководство, о чем и было прямо сказано нашему президенту.

Экономические отношения между нашими странами тоже не радужны. По ключевому для Кремля вопросу о цене на российский газ согласия достичь не удалось. Руководство Китая отказалось покупать его по той цене, которую предлагает Москва. Аналитики обратили внимание, что на церемонии подписания документов, принятых во время визита, некоторые руководители нефтегазового сектора России выглядели мрачно. Это неудивительно – по этому вопросу они лично должны отчитываться перед премьером В. Путиным.