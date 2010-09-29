Саакашвили хочет создать Панкавказскую империю

Президент Грузии М. Саакашвили, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, набросился с нападками на Россию. Впрочем, он не сказал ничего нового. Однако многие наблюдатели обратили внимание на заявление «розового революционера» о его видении будущего Кавказа.

Мечтает М. Саакашвили ни много ни мало «о свободном и едином Кавказе». «Я убежден, что с помощью международного сообщества мир может быть достигнут на всем Кавказе, – заявил грузинский президент. – Нет северного и южного Кавказа – есть один Кавказ».

Призывая к «единому Кавказу», Саакашвили вспомнил позитивный опыт Евросоюза (ЕС). Там, по его мнению, существуют «общий рынок и общие интересы, политическая и экономическая взаимозависимость». Президент Грузии считает, что будущее единство Кавказа «не потребует изменения границ».

По мнению ряда экспертов, озвучив эту идею, Саакашвили посылает сигнал Кремлю о том, что Грузия будет вести активную политическую игру на российской территории, в которую входит весь Северный Кавказ. Именно для этих целей в Тбилиси сейчас создается русскоязычный телеканал.

Как считают аналитики, такие планы очень напоминают мечты о создании так называемой Панкавказской империи. Эта идея не нова. Еще в начале нашей эры Римская империя поддерживала грузинских царей в их стремлении объединить Армению и Грузию. Время от времени мысли о единстве и сейчас возникают в разных уголках Северного и Южного Кавказа. Но на таком высоком государственном уровне в современной истории подобное прозвучало впервые.