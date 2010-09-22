Количество Таможенных союзов в мире может вырасти

Создание Россией Таможенного союза с Казахстаном и Белоруссией вдохновило на это и другие страны. По проторенному пути могут пойти Турция и Иран. Анкара сейчас все дальше и дальше отдаляется от Евросоюза (ЕС) и США. Как показывают последние опросы общественного мнения, все больше граждан страны выступают за укрепление отношений со странами Ближнего и Среднего Востока, а не ЕС.

Год назад 48% турок поддерживали идею вступления их страны в Евросоюз, в этом – уже 38%. Количество относящихся с неприязнью к ЕС, наоборот, выросло. В 2009 г. таких граждан было 22%, а сегодня 31%. В стране растут и антиамериканские настроения. Сейчас США признают главным союзником всего 6%.

Возможно поэтому, в пику Вашингтону Турция обратила пристальное внимание на Исламскую Республику Иран (ИРИ). В середине сентября с официальным визитом в Анкару прибыл первый вице-президент этой страны Мохаммед Реза Рахими. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции заявил, что Иран является для Турции важным соседом.

После переговоров Эрдоган решил пойти еще дальше. По его словам, «Анкара хочет сделать торговлю с Ираном более свободной. Мы должны найти пути повышения уровня экономических отношений между нашими странами». Поэтому премьер полагает, что создание Таможенного союза с Ираном пойдет на пользу бизнесу и экономике страны.