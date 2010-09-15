Гибель Качиньского расколола Польшу

В расследовании авиакатастрофы самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского под Смоленском появились новые подробности.

Как заявил военный прокурор Польши Иренеуш Щелаг, организаторы визита могли взять на борт российского штурмана, знавшего особенности аэродрома «Северный». Но в Минобороны Польши отказались от этой идеи. Сейчас военная прокуратура ищет конкретного человека, который отдал такой приказ.

Сделать это будет достаточно непросто. По утверждению польских дипломатов и журналистов, работающих в Москве, после недавних президентских выборов польское общество расколото надвое. Раскол затронул даже католическую церковь, которая имеет в Польше большой политический вес. Руководство церкви на стороне премьера Дональда Туска и президента Бронислава Коморовского, а региональное духовенство на стороне брата погибшего президента Ярослава Качиньского и его партии. Причем Ярослава поддерживает и духовенство священного для всей Польши Ясногорского монастыря в Ченстохове.

В такой обстановке Туск и Коморовский вынуждены лавировать и делать неприятные для российского руководства заявления по вопросу расследования авиакатастрофы под Смоленском. Говорят, что они предложили Москве компромиссный вариант. Польская сторона признает, что ответственность за катастрофу несут пилоты разбившегося самолета, но и российская сторона делает заявление об ответственности диспетчеров аэродрома.

Но Москву такой вариант не устраивает.