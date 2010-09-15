Китайцы опять будут строить железные дороги в США

13 сентября губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер обратился к Китаю за помощью в финансировании строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. По сообщению Reuters, штат планирует построить такую линию между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.

В настоящее время в Калифорнии нет скоростных железных дорог. Главными транспортными магистралями являются автострады, хорошо развита авиация. Китай же является мировым лидером в развитии скоростного железнодорожного транспорта. В стране уже построено 6920 км соответствующих путей и еще 16 тыс. км запланировано.

Калифорния сейчас находится в очень сложном экономическом положении. До сих пор не утвержден бюджет на этот год. В прошлом году, чтобы расплатиться с долгами, штат был вынужден временно выпустить особые «долговые расписки». Так что у губернатора Калифорнии просто нет денег на подобное строительство.

Кое-что Шварценеггеру перепало по плану экономического стимулирования, предложенному президентом США Бараком Обамой. От Белого дома на «железку» Калифорния получила 2,25 млрд. долларов. Однако этого недостаточно. Вот и пришлось идти с протянутой рукой к китайцам. Не отстают от калифорнийцев и американские правительственные чиновники. Недавно они совершили поездку по Китаю и другим азиатским странам в поисках помощи для строительства большого количества высокоскоростных железнодорожных магистралей по всей стране.

Впрочем, история повторяется. В 1848 г. Конгресс США принял план развития Сан-Франциско, в котором говорилось, что для постройки железных дорог необходимо импортировать китайских рабочих. В 1849 г. они действительно начали прибывать в США.

А в 1865 г. уже тысячи китайцев пошли работать на строительство Трансконтинентальной железной дороги. Они составляли 90% всей рабочей силы. Азиаты оказались на редкость трудолюбивыми, выносливыми и неприхотливыми. Так что можно сказать, что значительной частью железных дорог американцы обязаны китайцам.

Пора бы и нам подумать.